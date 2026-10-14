10वीं-आईटीआई पास युवा ध्यान देंर: रक्षा विभाग में कुशल और अर्धकुशल तकनीशियन पदों पर भर्ती, जानें जरूरी शर्तें

आवेदन कब से और कब तक होंगे?

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या है?

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चयन प्रक्रिया और परीक्षा कैसी होगी?

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रश्नपत्र का स्तर दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।

सामान्य जागरूकता के 30 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा व बोध के 30 प्रश्न होंगे, जबकि संख्यात्मक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

इस तरह परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

सामान्य जागरूकता के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, जबकि अंग्रेजी और गणित के प्रश्न अंग्रेजी में होंगे।

गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे।

आवेदन कैसे भेजना होगा?

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्तूबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 6 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन साधारण डाक या शीघ्र डाक से स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा और जरूरी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां लगानी होंगी। आवेदन पत्र पर हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी चिपकानी होगी। भर्ती के लिए किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन भेजने से पहले लिफाफे पर संबंधित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है।कुशल तकनीशियन के 11 पदों के लिए अभ्यर्थी का दसवीं पास होना, संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और एक वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। वहीं, अर्धकुशल तकनीशियन के 21 पदों के लिए निर्धारित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मांगा गया है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 6 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। अलग-अलग ट्रेड की पात्रता जानने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक विज्ञापन ध्यान से देखें।अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ए4 आकार के कागज पर अंग्रेजी में आवेदन भरना होगा।इसके साथ प्रवेश पत्र के दो निर्धारित प्रारूप, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आईटीआई प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होंगी।साथ ही 30 गुणा 12 सेंटीमीटर का अपना पता लिखा लिफाफा लगाना होगा, जिस पर 60 रुपये का डाक टिकट लगा हो।नियंत्रक, कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (जनरल स्टोर्स), डीजीक्यूए स्टोर्स कॉम्प्लेक्स, अशोक पथ, मीरपुर छावनी, कानपुर-208004, उत्तर प्रदेश। आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक वेबसाइट ddpmod.gov.in पर विज्ञापन और निर्देशों की पुष्टि जरूर करें।