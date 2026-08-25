फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Delhi Police Constable Postponed PE&MT 2026 New Dates Released, Check Revised Schedule Here

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल: बारिश के कारण स्थगित 22, 24 और 25 अगस्त के फिजिकल की नई तारीखें जारी, नोट करें शेड्यूल

Tue, 25 Aug 2026 02:14 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Tue, 25 Aug 2026 02:14 PM IST
सार

Delhi Police Constable Physical New Dates: दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती के स्थगित फिजिकल एंड्योरेंस एवं मेजरमेंट टेस्ट की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित 22, 24 और 25 अगस्त की परीक्षा अब सितंबर में होगी। नई तिथियां नीचे बताई गई हैं....
 

विज्ञापन
Delhi Police Constable Postponed PE&MT 2026 New Dates Released, Check Revised Schedule Here
Delhi Police Physical Date OUT - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Delhi Police Constable PET New Dates: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा-2025 के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) की नई तारीखें जारी कर दी हैं।

विज्ञापन


दिल्ली पुलिस की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, 22 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त 2026 को होने वाले PE&MT को स्थगित किया गया है। अब इन तीनों तारीखों की परीक्षा क्रमश: 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन

किन तारीखों की फिजिकल परीक्षा स्थगित हुई और अब कब होगी?

दिल्ली पुलिस ने स्थगित की गई तारीखों के लिए नई तारीखें तय कर दी हैं।

 

पहले निर्धारित PE&MT की तारीख नई तारीख
22 अगस्त 2026 10 सितंबर 2026
24 अगस्त 2026 11 सितंबर 2026
25 अगस्त 2026 12 सितंबर 2026


यानी जिन उम्मीदवारों का PE&MT 22 अगस्त को था, उन्हें अब 10 सितंबर को परीक्षा देनी होगी। इसी तरह 24 अगस्त वाली परीक्षा 11 सितंबर और 25 अगस्त वाली परीक्षा 12 सितंबर को होगी।

क्या नई परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड लेना होगा?

नहीं। दिल्ली पुलिस के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी किया गया एडमिट कार्ड/ई-एडमिशन सर्टिफिकेट ही नई तारीख के लिए मान्य रहेगा।

इसका मतलब है कि 22, 24 और 25 अगस्त के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड क्रमश: 10, 11 और 12 सितंबर 2026 को भी मान्य होंगे। उम्मीदवारों को नई तारीख के लिए अलग एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार नहीं करना होगा।

विज्ञापन

क्या परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम भी बदल गया है?

नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को उसी परीक्षा केंद्र पर और उसी रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना होगा, जो उनके एडमिट कार्ड में दिया गया है। उम्मीदवारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • परीक्षा केंद्र वही रहेगा।
  • रिपोर्टिंग टाइम वही रहेगा।
  • पहले जारी एडमिट कार्ड/ई-एडमिशन सर्टिफिकेट मान्य रहेगा।
  • PE&MT के लिए जरूरी सभी दस्तावेज और सामान साथ लेकर जाना होगा।
  • उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed