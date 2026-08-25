दिल्ली पुलिस कांस्टेबल: बारिश के कारण स्थगित 22, 24 और 25 अगस्त के फिजिकल की नई तारीखें जारी, नोट करें शेड्यूल
Delhi Police Constable Physical New Dates: दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) भर्ती के स्थगित फिजिकल एंड्योरेंस एवं मेजरमेंट टेस्ट की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित 22, 24 और 25 अगस्त की परीक्षा अब सितंबर में होगी। नई तिथियां नीचे बताई गई हैं....
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Delhi Police Constable PET New Dates: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा-2025 के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) की नई तारीखें जारी कर दी हैं।
दिल्ली पुलिस की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, 22 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त 2026 को होने वाले PE&MT को स्थगित किया गया है। अब इन तीनों तारीखों की परीक्षा क्रमश: 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
किन तारीखों की फिजिकल परीक्षा स्थगित हुई और अब कब होगी?
दिल्ली पुलिस ने स्थगित की गई तारीखों के लिए नई तारीखें तय कर दी हैं।
|पहले निर्धारित PE&MT की तारीख
|नई तारीख
|22 अगस्त 2026
|10 सितंबर 2026
|24 अगस्त 2026
|11 सितंबर 2026
|25 अगस्त 2026
|12 सितंबर 2026
यानी जिन उम्मीदवारों का PE&MT 22 अगस्त को था, उन्हें अब 10 सितंबर को परीक्षा देनी होगी। इसी तरह 24 अगस्त वाली परीक्षा 11 सितंबर और 25 अगस्त वाली परीक्षा 12 सितंबर को होगी।
क्या नई परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड लेना होगा?
नहीं। दिल्ली पुलिस के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पहले जारी किया गया एडमिट कार्ड/ई-एडमिशन सर्टिफिकेट ही नई तारीख के लिए मान्य रहेगा।
इसका मतलब है कि 22, 24 और 25 अगस्त के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड क्रमश: 10, 11 और 12 सितंबर 2026 को भी मान्य होंगे। उम्मीदवारों को नई तारीख के लिए अलग एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार नहीं करना होगा।
क्या परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम भी बदल गया है?
नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को उसी परीक्षा केंद्र पर और उसी रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना होगा, जो उनके एडमिट कार्ड में दिया गया है। उम्मीदवारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- परीक्षा केंद्र वही रहेगा।
- रिपोर्टिंग टाइम वही रहेगा।
- पहले जारी एडमिट कार्ड/ई-एडमिशन सर्टिफिकेट मान्य रहेगा।
- PE&MT के लिए जरूरी सभी दस्तावेज और सामान साथ लेकर जाना होगा।
- उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है।