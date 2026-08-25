दिल्ली पुलिस कांस्टेबल: बारिश के कारण स्थगित 22, 24 और 25 अगस्त के फिजिकल की नई तारीखें जारी, नोट करें शेड्यूल

Delhi Police Constable PET New Dates: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) परीक्षा-2025 के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने भारी बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PE&MT) की नई तारीखें जारी कर दी हैं।

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दिल्ली पुलिस की ओर से 24 अगस्त 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, 22 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त 2026 को होने वाले PE&MT को स्थगित किया गया है। अब इन तीनों तारीखों की परीक्षा क्रमश: 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।