नौकरी: सी-डैक में 951 पदों पर भर्ती, 26 अक्तूबर तक आवेदन का मौका, नहीं लगेगा कोई शुल्क, कौन भर सकता है फॉर्म?

प्रोजेक्ट एसोसिएट बीई/बीटेक, एमई/एमटेक या संबंधित स्नातकोत्तर योग्यता। फ्रेशर्स भी पात्र 30 वर्ष

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन आईटीआई, डिप्लोमा या कंप्यूटर/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक के साथ संबंधित अनुभव 30 वर्ष

प्रोजेक्ट इंजीनियर/पीएस एंड ओ एग्जीक्यूटिव 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक या स्नातकोत्तर योग्यता अथवा एमई/एमटेक/पीएचडी फ्रेशर्स: 30 वर्ष, अनुभवी: 45 वर्ष

सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर/मॉड्यूल लीड 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक/पीजी या एमई/एमटेक/पीएचडी और कम से कम 4 वर्ष का संबंधित अनुभव 40 वर्ष

प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रोग्राम मैनेजर 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक/पीजी या एमई/एमटेक/पीएचडी के साथ संबंधित अनुभव 50 से 56 वर्ष

प्रोजेक्ट ऑफिसर सीए/सीएस/सीएमए/एलएलबी/एलएलएम या 2 वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव 50 वर्ष