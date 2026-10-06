डीएसएसएसबी: 641 पदों पर आज से आवेदन, 10वीं पास से स्नातक तक भरें फॉर्म, जानें अंतिम तिथि और पात्रता की शर्तें
डीएसएसएसबी ने दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों में 641 गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 10वीं पास से लेकर स्नातक अभ्यर्थी तक आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके जरिए दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों में गैर-शिक्षण न्यायालय पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और 4 नवंबर 2026 (रात 11 बजे) तक चलेंगे। भर्ती में 10वीं पास से लेकर स्नातक अभ्यर्थियों तक के लिए अवसर हैं।
कौन-कौन से पद शामिल हैं?
कुल 641 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित वर्ग के 217, अन्य पिछड़ा वर्ग के 176, अनुसूचित जाति के 116, अनुसूचित जनजाति के 75 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 57 पद शामिल हैं। इस भर्ती में पांच तरह के पद शामिल किए गए हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:
|पद
|विभाग
|कुल पद
|वेतन स्तर
|वरिष्ठ निजी सहायक
|जिला एवं सत्र न्यायालय
|27
|स्तर 8
|निजी सहायक
|जिला एवं सत्र न्यायालय
|189
|स्तर 7
|निजी सहायक
|परिवार न्यायालय
|17
|स्तर 7
|कनिष्ठ न्यायिक सहायक
|जिला एवं सत्र न्यायालय
|151
|स्तर 5
|कनिष्ठ न्यायिक सहायक
|परिवार न्यायालय
|23
|स्तर 5
|प्रक्रिया सर्वर
|जिला एवं सत्र न्यायालय
|91
|स्तर 4
|प्रक्रिया सर्वर
|परिवार न्यायालय
|01
|स्तर 4
|चपरासी/ऑर्डरली/डाक चपरासी
|जिला एवं सत्र न्यायालय
|139
|स्तर 3
|चपरासी/ऑर्डरली/डाक चपरासी
|परिवार न्यायालय
|03
|स्तर 3
|कुल
|641
10वीं से स्नातक तक किसे मिलेगा मौका?
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और कौशल की शर्तें अलग हैं।
- वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक और कनिष्ठ न्यायिक सहायक पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है।
- वरिष्ठ निजी सहायक के लिए अंग्रेजी में कम से कम 110 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति चाहिए।
- निजी सहायक पद के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि, 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी जरूरी है।
- कनिष्ठ न्यायिक सहायक के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर पर कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति चाहिए।
प्रक्रिया सर्वर के लिए क्या योग्यता चाहिए?
- प्रक्रिया सर्वर के कुल 92 पद हैं। इस पद के लिए 10वीं पास या समकक्ष योग्यता जरूरी है।
- इसके अलावा अभ्यर्थी के पास हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम दो वर्ष का बेदाग ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
- इस पद का वेतन स्तर 4 है और सामान्य आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है।
चपरासी पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?
- चपरासी, ऑर्डरली और डाक चपरासी के कुल 142 पद हैं। इनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता चाहिए।
- इन पदों का वेतन स्तर 3 है और सामान्य आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हालांकि महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शुल्क से पूरी छूट दी गई है। जहां शुल्क लागू होगा, उसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई ई-पे के जरिए किया जाएगा। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
- अभ्यर्थियों को सबसे पहले डीएसएसएसबी के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाना होगा।
- पहली बार आवेदन करने वालों को एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- इसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और श्रेणी से जुड़ी जानकारी भरनी होगी।
- आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, लागू होने पर शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि आवेदन जमा करने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
- अंत में भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना चाहिए।