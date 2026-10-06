डीएसएसएसबी: 641 पदों पर आज से आवेदन, 10वीं पास से स्नातक तक भरें फॉर्म, जानें अंतिम तिथि और पात्रता की शर्तें

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके जरिए दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों में गैर-शिक्षण न्यायालय पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और 4 नवंबर 2026 (रात 11 बजे) तक चलेंगे। भर्ती में 10वीं पास से लेकर स्नातक अभ्यर्थियों तक के लिए अवसर हैं।

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