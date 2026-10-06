10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी: भारतीय तटरक्षक बल में 365 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

पहले चरण की परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा।

विवरण जानकारी परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित कुल प्रश्न 100 कुल अंक 100 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक समय 60 मिनट भाषा हिंदी और अंग्रेजी नकारात्मक अंक नहीं

कितने अंक जरूरी होंगे?

श्रेणी न्यूनतम अंक सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी 40 एससी/एसटी 35



अलग-अलग पालियों में परीक्षा होने पर अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या करना होगा?

दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें दौड़, उठक-बैठक, पुश-अप और बेंट-नी सिट-अप शामिल हैं। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।

परीक्षा पुरुष महिला 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड 8 मिनट उठक-बैठक 20 15 पुश-अप 15 10 बेंट-नी सिट-अप 15 10

शारीरिक और मेडिकल मानक क्या हैं?

पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित है। कुछ राज्यों और क्षेत्रों के उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार लंबाई में छूट मिलेगी।



पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फैलाव वाली होनी चाहिए। मेडिकल जांच में सुनने की क्षमता, दांत, आंखों की रोशनी और अन्य निर्धारित स्वास्थ्य मानकों की जांच की जाएगी।