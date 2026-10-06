10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी: भारतीय तटरक्षक बल में 365 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन
भारतीय तटरक्षक बल ने सीजीईपीटी बैच 01/2027 और 02/2027 के तहत 365 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 6 अक्तूबर से शुरू हो गए हैं और 21 अक्तूबर 2026 तक किए जा सकते हैं। 10वीं-12वीं पास या संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। पढ़ें पूरी जानकारी...
विस्तार
भारतीय तटरक्षक बल ने तटरक्षक नामांकित कार्मिक परीक्षा (सीजीईपीटी) बैच 01/2027 और 02/2027 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के जरिए कुल 365 पद भरे जाएंगे। भर्ती में नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा), यांत्रिक और स्वच्छताकर्मी-I जैसे पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
भर्ती की मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संगठन
|भारतीय तटरक्षक बल
|मंत्रालय
|रक्षा मंत्रालय
|परीक्षा
|तटरक्षक नामांकित कार्मिक परीक्षा
|बैच
|01/2027 और 02/2027
|कुल पद
|365
|आवेदन शुरू
|6 अक्तूबर 2026, सुबह 11 बजे
|आवेदन की अंतिम तारीख
|21 अक्तूबर 2026, शाम 5:30 बजे
|आवेदन माध्यम
|ऑनलाइन
|आवेदन शुल्क
|₹550
|एससी/एसटी उम्मीदवार
|शुल्क से छूट
|आधिकारिक पोर्टल
|ssc.gov.in
दोनों बैच में कितने पद हैं?
बैच 01/2027 में कुल 190 पद और बैच 02/2027 में कुल 175 पद हैं।
बैच 01/2027
|पद
|कुल पद
|नाविक (सामान्य ड्यूटी) पुरुष
|117
|नाविक (सामान्य ड्यूटी) महिला
|13
|यांत्रिक (मैकेनिकल)
|28
|यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)
|23
|यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)
|9
|कुल
|190
बैच 02/2027
|पद
|कुल पद
|नाविक (सामान्य ड्यूटी) पुरुष
|117
|नाविक (सामान्य ड्यूटी) महिला
|13
|नाविक (घरेलू शाखा)
|25
|स्वच्छताकर्मी-I
|20
|कुल
|175
कौन कर सकता है आवेदन?
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है। उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तारीख तक निर्धारित योग्यता पूरी करनी जरूरी है।
- नाविक (सामान्य ड्यूटी): उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में गणित और भौतिक विज्ञान विषय होने चाहिए। बोर्ड को सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- नाविक (घरेलू शाखा): उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। शिक्षा बोर्ड को सीओबीएसई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- स्वच्छताकर्मी-I: उम्मीदवार 10वीं पास या आईटीआई प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाला होना चाहिए।
- यांत्रिक: उम्मीदवार के पास 10वीं के साथ संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। निर्धारित मामलों में 10वीं और 12वीं के साथ संबंधित 2 या 3 वर्ष का डिप्लोमा भी मान्य है। डिप्लोमा एआईसीटीई से स्वीकृत होना चाहिए।
आयु सीमा क्या है?
|पद/बैच
|जन्मतिथि सीमा
|नाविक (सामान्य ड्यूटी), बैच 01/2027 और 02/2027
|1 नवंबर 2005 से 1 मई 2009
|यांत्रिक, बैच 01/2027
|1 मई 2005 से 1 मई 2009
|नाविक (घरेलू शाखा), बैच 02/2027
|1 नवंबर 2005 से 1 अक्तूबर 2009
|स्वच्छताकर्मी-I, बैच 02/2027
|1 नवंबर 2002 से 1 अक्तूबर 2009
भारतीय तटरक्षक बल में कितनी सैलरी मिलेगी?
- नाविक और स्वच्छताकर्मी-I पदों के लिए वेतन स्तर-3 निर्धारित है। इन पदों पर मूल वेतन ₹21,700 प्रति माह है।
- यांत्रिक पद के लिए वेतन स्तर-5 है। मूल वेतन ₹29,200 प्रति माह है। इसके अलावा ₹6,200 प्रति माह यांत्रिक भत्ता और नियमानुसार अन्य भत्ते दिए जाएंगे।
|पद
|वेतन स्तर
|मूल वेतन
|अतिरिक्त
|यांत्रिक
|स्तर-5
|₹29,200
|₹6,200 यांत्रिक भत्ता + अन्य भत्ते
|नाविक (सामान्य ड्यूटी)
|स्तर-3
|₹21,700
|महंगाई भत्ता + अन्य भत्ते
|नाविक (घरेलू शाखा)
|स्तर-3
|₹21,700
|महंगाई भत्ता + अन्य भत्ते
|स्वच्छताकर्मी-I
|स्तर-3
|₹21,700
|महंगाई भत्ता + अन्य भत्ते
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
भारतीय तटरक्षक बल की भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में होगी।
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा
- शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा
- आईएनएस चिल्का में अंतिम सत्यापन और मेडिकल प्रक्रिया
- शैक्षणिक दस्तावेजों का बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन
उम्मीदवारों के लिए संबंधित सभी चरणों में सफल होना जरूरी होगा।
पहले चरण की परीक्षा में कितने सवाल होंगे?
पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा।
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का तरीका
|कंप्यूटर आधारित
|कुल प्रश्न
|100
|कुल अंक
|100
|प्रत्येक प्रश्न
|1 अंक
|समय
|60 मिनट
|भाषा
|हिंदी और अंग्रेजी
|नकारात्मक अंक
|नहीं
कितने अंक जरूरी होंगे?
|श्रेणी
|न्यूनतम अंक
|सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी
|40
|एससी/एसटी
|35
अलग-अलग पालियों में परीक्षा होने पर अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या करना होगा?
दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें दौड़, उठक-बैठक, पुश-अप और बेंट-नी सिट-अप शामिल हैं। यह परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।
|परीक्षा
|पुरुष
|महिला
|1.6 किलोमीटर दौड़
|6 मिनट 30 सेकंड
|8 मिनट
|उठक-बैठक
|20
|15
|पुश-अप
|15
|10
|बेंट-नी सिट-अप
|15
|10
शारीरिक और मेडिकल मानक क्या हैं?
पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित है। कुछ राज्यों और क्षेत्रों के उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार लंबाई में छूट मिलेगी।
पुरुष उम्मीदवारों की छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फैलाव वाली होनी चाहिए। मेडिकल जांच में सुनने की क्षमता, दांत, आंखों की रोशनी और अन्य निर्धारित स्वास्थ्य मानकों की जांच की जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना है?
- सीजीईपीटी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये निर्धारित किया गया है।
- एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से पूरी छूट दी गई है।
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक नोटिस देखें...
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार 6 अक्तूबर से 21 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ssc.gov.in पर जाएं।
- अपना पंजीकरण पूरा करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी दर्ज करें।
- संबंधित पद का चयन करें।
- शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी जांच लें।
- आवेदन पत्र जमा करके उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
आवेदन से जुड़ी सहायता के लिए हेल्पडेस्क ईमेल support@parikshasaarthi.in और हेल्पलाइन नंबर 7620207872 दिया गया है। धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत के लिए निदेशक (भर्ती), कोस्ट गार्ड मुख्यालय, नोएडा से 0120-2201340 पर संपर्क किया जा सकता है।