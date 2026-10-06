एमपी हाई कोर्ट में भर्ती: 418 पदों पर आवेदन शुरू, 91300 तक वेतन; कौन भर सकता है फॉर्म, क्या है अंतिम तिथि?

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर ने जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती के तहत शीघ्रलेखक ग्रेड-II, शीघ्रलेखक ग्रेड-III, शीघ्रलेखक ग्रेड-III (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) और सहायक ग्रेड-III (अंग्रेजी जानने वाला) के कुल 418 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

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