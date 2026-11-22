विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हस्तिनापुर। कस्बे के प्राचीन श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर स्थित नंदीश्वरद्वीप जिनालय में श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान चल रहा है। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर 512 अर्घ्य समर्पित किए। मुख्य वेदी पर भगवान शांतिनाथ का जलाभिषेक किया गया।इसके बाद विधान स्थल पर अभिषेक और शांतिधारा की गई। शांतिधारा करने का सौभाग्य प्रतिभा जैन, आर्य जैन, स्तुति जैन, संभव जैन, दीपक जैन और सुनीता जैन को मिला। विधान संयोजक विजय कुमार जैन ने सभी श्रद्धालुओं का मंगल तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत किया। नित्य-नियम पूजन और नंदीश्वर पंचमेरु की पूजा के साथ अर्घ्य समर्पित किए गए। क्षेत्र के महामंत्री मुकेश जैन ने बताया कि 24 नवंबर को भव्य स्वर्ण रथयात्रा महोत्सव और विशाल मेला होगा। सुबह 11 बजे मंदिर से रथयात्रा प्रारंभ होकर प्रथम निशिया पांडुक शिला पहुंचेगी। यहां भगवान शांतिनाथ के प्राचीन चरण चिह्न और चरण छतरी के दर्शन होंगे। दूर-दूर से आए श्रद्धालु वंदना के लिए शामिल होंगे।कार्तिक मेले का शुभारंभइससे पूर्व रविवार को प्राचीन दिगंबर जैन बड़े मंदिर पर कार्तिक मेले का ध्वजारोहण किया गया। इस आयोजन के साथ ही मेले का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जीवेंद्र कुमार जैन मौजूद रहे। महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन और मंत्री राजीव जैन भी उपस्थित थे। राजीव जैन, वीरेंद्र जैन, अभय जैन, राजेंद्र जैन, कुणाल जैन सहित अन्य श्रद्धालु भी शामिल हुए।नंदीश्वरद्वीप की महिमाइस अवसर पर मुनि 108 प्रतीक सागर महाराज ने प्रवचन दिए। उन्होंने नंदीश्वरद्वीप की महिमा का वर्णन किया। जैन आगम के अनुसार, नंदीश्वरद्वीप एक अद्वितीय और अलौकिक द्वीप है। आठवें द्वीप के रूप में वर्णित इस स्थान पर अष्टान्हिका महापर्व के दौरान देव और विद्याधर जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। महाराज ने बताया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाप्रबंधक मुकेश जैन, उमेश जैन, अतुल जैन, कमल जैन सहित अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा।