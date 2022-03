{"_id":"623d702bfd0e0f418872f590","slug":"candidates-aspiring-to-become-a-constable-must-practice-such-questions-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police Constable 2022: सिपाही बनने के इच्छुक अभ्यर्थी ऐसे प्रश्नों का जरूर करें अभ्यास, परीक्षा के समय जवाब देने में नहीं होगी परेशनी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

सार उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द ही आरक्षी भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल सकता है। यूपीपीआरपीबी ने इस भर्ती के आयोजनप्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं।



उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की ओर से राज्य में आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा हैकि इस माह के अंत तक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। हाल ही में पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसकॉन्स्टेबल भर्ती के अंतगर्त होने वाली लिखित परीक्षा व अन्य प्रक्रिया के लिए बीते कुछ दिनों पहले मानक प्राप्त संस्थाओं को ऑनलाइन निविदा के लिए आमंत्रित किया था।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब इन एजेंसियों की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मार्च अंत में यूपी पुलिस के सिपाही भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेश जारी कर इच्छुकउम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो खोली जा सकती है। हालांकि, अभी इस संबंध में भर्ती बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान या सूचना साझा नहीं की गई है। ऐसे मेंअभ्यर्थियों को यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी।

2009 में हुई सिपाही भर्ती में पूछे गए थे ऐसे प्रश्न

1. कौन-सी भाषा यूपी की दूसरी राज्य भाषा है?

a. अंग्रेजी b. भोजपुरी c. उर्दू

2. कौन-सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है?

a. राजस्थान b. पंजाब c. पश्चिम बंगाल

3. वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है?

a. 18% b. 21% c. 78%

4. आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध था?

a. चिकित्सक b.चित्रकार c.खगोलवेत्ता

5. यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लम्बवत पड़ती?

a. कर्क रेखा पर। b. मकर रेखा पर।

c. ध्रुवों पर। d. भूमध्य रेखा पर।

