बीएसएफ: हेड कांस्टेबल-एएसआई और नॉन-जीडी की उत्तर कुंजी जारी, इस दिन तक दर्ज कराएं आपत्ति, कैसे करें डाउनलोड?

किन पदों के अभ्यर्थी दर्ज करा सकते हैं आपत्ति?

10 से 12 सितंबर तक खुला आपत्ति प्रबंधन पोर्टल उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिन्होंने संबंधित परीक्षा में हिस्सा लिया है। इसमें ये पद शामिल हैं-

बीएसएफ के सभी नॉन-जीडी संवर्ग के पद

सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल के विभागीय परीक्षा वाले पद

सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एएसआई स्टेनोग्राफर के सीधी भर्ती वाले पद

अभ्यर्थी अगर किसी प्रश्न या उसके उत्तर में गलती पाते हैं तो तय अवधि में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम समय के बाद दर्ज की गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जा सकती हैं।