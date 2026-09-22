बीपीएससी टीआरई 4: पिछला विज्ञापन रद्द, नया नोटिस जारी; शिक्षक भर्ती के 32388 पदों पर इस दिन शुरू होगा आवेदन

आवेदन करने से पहले क्या करना जरूरी है?

आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले विस्तृत विज्ञापन और आवेदन से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।



आयोग के अनुसार, अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन, विवरणी और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए आवश्यक निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। इससे आवेदन भरते समय किसी जरूरी निर्देश की अनदेखी से बचा जा सकेगा।