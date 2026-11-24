भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत इंजीनियरिंग, वित्त और मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न विषयों में नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।



कंपनी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) की संभावित तारीख 27 जनवरी 2027 निर्धारित की है। भर्ती से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी आधिकारिक भर्ती पोर्टल careers.bhel.in पर उपलब्ध है।

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कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन?

भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

प्रक्रिया तारीख और समय ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026, रात 11:45 बजे कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 जनवरी 2027

किन पदों पर कितनी रिक्तियां?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 200 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें पांच इंजीनियरिंग विषयों में इंजीनियर ट्रेनी और दो प्रशासनिक विषयों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद शामिल हैं।

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पद और विषय रिक्तियां इंजीनियर ट्रेनी (मैकेनिकल) 80 इंजीनियर ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल) 48 इंजीनियर ट्रेनी (इलेक्ट्रॉनिक्स) 25 इंजीनियर ट्रेनी (सिविल) 15 इंजीनियर ट्रेनी (आईटी/कंप्यूटर साइंस) 10 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मानव संसाधन) 20 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (वित्त) 20 कुल 200

मानव संसाधन श्रेणी के तहत विभिन्न विनिर्माण इकाइयों में कल्याण अधिकारी के पद भी भरे जाएंगे। रिक्तियों में आरक्षित वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इंजीनियर ट्रेनी: अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की पूर्णकालिक स्नातक डिग्री होनी चाहिए। पांच वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में पढ़ रहे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण देना होगा।

अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की पूर्णकालिक स्नातक डिग्री होनी चाहिए। पांच वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं। अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में पढ़ रहे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण देना होगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (वित्त): अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) होना जरूरी है।

अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मानव संसाधन): किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक स्नातक डिग्री में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके साथ मानव संसाधन, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक कार्य या एमबीए से संबंधित विषय में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। सामाजिक कार्य या एमबीए करने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम वर्ष में कार्मिक प्रबंधन, श्रम कल्याण या मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विषय होना चाहिए।

कितनी होनी चाहिए अधिकतम आयु?

आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

इंजीनियर ट्रेनी: अधिकतम 27 वर्ष

इंजीनियरिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/मैनेजमेंट में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री वाले इंजीनियर ट्रेनी अभ्यर्थी: अधिकतम 29 वर्ष

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (वित्त और मानव संसाधन): अधिकतम 29 वर्ष

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

श्रेणी आयु में छूट एससी/एसटी 5 वर्ष ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) 3 वर्ष दिव्यांग (सामान्य/ईडब्ल्यूएस) 10 वर्ष दिव्यांग (ओबीसी) 13 वर्ष दिव्यांग (एससी/एसटी) 15 वर्ष

पूर्व सैनिकों और जम्मू-कश्मीर के निर्धारित अवधि के दौरान निवासी रहे अभ्यर्थियों को भी सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया में क्या होगा?

अभ्यर्थियों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 30 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

अंतिम चयन में परीक्षा और साक्षात्कार का कितना वेटेज?

अंतिम मेरिट सूची कंप्यूटर आधारित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा: 75 प्रतिशत वेटेज

75 प्रतिशत वेटेज साक्षात्कार: 25 प्रतिशत वेटेज

इस तरह अंतिम चयन में लिखित परीक्षा का प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रशिक्षण के दौरान कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान: 50,000 रुपये मासिक मूल वेतन

50,000 रुपये मासिक मूल वेतन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद: 60,000 रुपये मासिक शुरुआती मूल वेतन

60,000 रुपये मासिक शुरुआती मूल वेतन वेतनमान: प्रशिक्षण के दौरान 50,000 से 1,60,000 रुपये और नियमित नियुक्ति के बाद 60,000 से 1,80,000 रुपये

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए अनुमानित वार्षिक सीटीसी करीब 12 लाख रुपये बताई गई है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और आवास या मकान किराया भत्ता जैसे लाभ भी मिलेंगे।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

श्रेणी परीक्षा शुल्क प्रसंस्करण शुल्क सहित कुल राशि सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (एनसीएल) 600 रुपये 1,072 रुपये एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक शून्य 472 रुपये

प्रसंस्करण शुल्क 400 रुपये और जीएसटी सहित निर्धारित है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?