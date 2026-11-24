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गुरुग्राम। जंक फूड की अधिकता और संतुलित आहार की कमी से स्कूली व कॉलेज की किशोरियों में एनीमिया बढ़ रहा है। 12 से 20 वर्ष की लड़कियों में आयरन-विटामिन की कमी से खून की कमी अधिक है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। पालम विहार सी-2 स्थित आयुष विंग की ओपीडी में हर महीने करीब 60 से अधिक किशोरियां इन समस्याओं के साथ आती हैं। मासिक धर्म में कम रक्तस्राव और बाल झड़ने जैसी शिकायतें प्रमुख हैं। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ. गीतांजलि अरोड़ा ने बताया कि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते और जंक फूड ज्यादा खाते हैं। माहवारी चक्र शुरू होने से पोषण की कमी एनीमिया की आशंका बढ़ाती है। उन्होंने सर्दियों में पालक, मेथी, सरसों और आंवला जैसे पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। किशोरियों को जंक फूड से परहेज कर संतुलित भोजन अपनाना चाहिए। संवाद