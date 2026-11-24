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नंबर गेम- 300 मरीज रोजाना आते हैंवान्या दीक्षितनोएडा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करवाने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। अस्पताल के आयुष चिकित्सा विभाग के तहत आने वाले आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी विभागों में दवाओं की भारी किल्लत के चलते डॉक्टर मरीजों को एलोपैथी की दवाएं लिखने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2017 के बाद से आयुष विभाग में दवाओं की आपूर्ति ही नहीं हुई है।जिला अस्पताल की आयुष ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार कराने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस विभाग में प्रतिदिन औसतन करीब 300 मरीज इलाज के लिए आते हैं। दवाएं उपलब्ध न होने के कारण डॉक्टर मरीजों की देखने के बाद उन्हें एलोपैथी दवाएं ही लिख रहे हैं।कोरोना से पहले 2017 में आई थीं दवाएंजिला अस्पताल में आयुष विभाग की ओपीडी में होम्योपैथिक के डॉ. प्रमोद कुमार कश्यप, आयुर्वेदिक के डॉ. आदित्य सिंह और यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉ. खालिद मरीजों का इलाज करते हैं। डॉ. प्रमोद ने बताया कि कोरोना से पहले 2017 में दवाएं आई थीं, इसके बाद से दवाएं नहीं आई हैं, स्टॉक में रखी दवाओं से कुछ दिन काम चला, लेकिन फिर उनका स्टॉक भी खत्म हो गया। डॉ. खालिद ने बताया कि हर साल स्वास्थ्य विभाग को पत्र दिया जाता है कि आयुष विभाग की दवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।विशेषज्ञों से बातचीतमैं 2009 से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूं। पहले दादरी सीएचसी पर रहे और 2012 से जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहां पर 2017 से दवाएं नहीं आ रही हैं। -डॉ. खालिद, यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञहोम्योपैथी में रोजाना 60 से 80 मरीज और आयुर्वेदिक में 80 से 100 मरीज इलाज करवाने आते हैं। वहीं, सबसे अधिक 100 से 150 मरीज यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज करवाने के लिए आते हैं। -डॉ. प्रमोद कुमार कश्यप, होम्योपैथिक विशेषज्ञहमने 2 साल पहले ही ज्वाइन किया था, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा था कि आयुर्वेद की दवाएं उपलब्ध करवाई जाए।लेकिन स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो गया और दोबारा नहीं आया। -डॉ. आदित्य सिंह, आयुर्वेद विशेषज्ञकोटइसके लिए शासन से कोई बजट नहीं आ रहा है। यहां की दवाओं की सप्लाई मेडिकल कॉर्पोरेशन से होनी है लेकिन वहां से कोई खरीदारी नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता है। -डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी, सीएमओ, गौतमबुद्ध नगर