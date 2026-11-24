पाकिस्तान में खेती करना काफी महंगा, हिंदू युवक ने बताई किसानों की परेशानी, खाद-बीज के दाम सुनकर लोग हैरान
सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हिंदू युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसने पाकिस्तान में किसानों की परेशानी के बारे में बताया है।
विस्तार
पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक बदहाली की अक्सर चर्चा होती रहती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी हिंदू युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खेत में खड़े होकर खेती-किसानी की समस्याएं बताने वाले इस युवक ने जय श्री राम कहकर लोगों को संबोधित किया और अपनी बात शुरू की। वीडियो में उसने बताया कि पाकिस्तान में किसानों के लिए खेती करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि इसके मुकाबले किसानों की कमाई काफी कम रह गई है।
खेती से चलता है कई परिवारों का गुजारा
वायरल वीडियो में युवक खुद को पाकिस्तानी हिंदू बताता है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के कई परिवार खेती-किसानी पर निर्भर हैं। खेती से होने वाली कमाई से ही उनके घरों का खर्च चलता है। लेकिन बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
युवक के मुताबिक, किसान दिन-रात खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन तमाम खर्च निकालने के बाद उनके पास बचत के लिए बहुत कम पैसा रह जाता है। उसने खेती से होने वाले मुनाफे का जिक्र करते हुए दावा किया कि किसान को करीब 25 फीसदी हिस्सा मिलता है और इसी रकम में खेती से जुड़े खर्च भी पूरे करने पड़ते हैं।
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50 किलो डीएपी खाद की बोरी की कीमत 17 हजार रुपये
वीडियो में युवक खाद की बोरी दिखाते हुए उसकी कीमत बताता है। उसके दावे के मुताबिक, पाकिस्तान में 50 किलो डीएपी खाद की एक बोरी करीब 17 हजार रुपये में मिल रही है। इतना ही नहीं, 100 किलो गेहूं के बीज की बोरी की कीमत भी वह लगभग 17 हजार रुपये बताता है।
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इन कीमतों के चलते किसानों को फसल की बुआई से पहले ही बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके बाद खेत की जुताई, सिंचाई, मजदूरी और फसल की देखभाल का खर्च अलग से उठाना पड़ता है। ऐसे में छोटे किसानों के लिए खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चुनौती बनता जा रहा है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के किसानों की आर्थिक स्थिति और खेती की बढ़ती लागत को लेकर बहस छिड़ गई है। कई लोगों का कहना है कि जब खेती शुरू करने के लिए ही इतना पैसा लगाना पड़े, तो छोटे किसानों के लिए परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो सकता है।