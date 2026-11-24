भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 03/2026 जारी किया है। कुल 215 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती 2027 बैच के लिए है। इन पदों पर यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मानव संसाधन और वित्त विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से होगा। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कंपनी के पर्यवेक्षक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा।

भर्ती की मुख्य बातें

भर्ती का विवरण जानकारी भर्ती का नाम बीएचईएल पर्यवेक्षक प्रशिक्षु भर्ती 2027 विज्ञापन संख्या 03/2026 कुल पद 215 आवेदन शुरू 25 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026, रात 11:45 बजे कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 जनवरी 2027 आधिकारिक पोर्टल careers.bhel.in

किस विषय में कितने पद हैं?

बीएचईएल ने छह विषयों में कुल 215 पद घोषित किए हैं। नीचे विषय और श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण दिया गया है।

विषय अनारक्षित ईडब्ल्यूएस ओबीसी-एनसीएल एससी एसटी कुल पद यांत्रिकी 43 11 28 16 5 103 विद्युत 16 2 5 5 2 30 इलेक्ट्रॉनिक्स 5 0 4 2 0 11 सिविल 12 2 7 3 2 26 मानव संसाधन 13 0 3 3 1 20 वित्त 13 1 7 4 0 25 कुल 102 16 54 33 10 215

दिव्यांग अभ्यर्थियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए कुल 12 पद और पूर्व सैनिकों के लिए 29 पद दर्शाए गए हैं। ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू होंगे।

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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

पद आवश्यक योग्यता न्यूनतम कुल अंक पर्यवेक्षक प्रशिक्षु- यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल संबंधित विषय में पूर्णकालिक नियमित इंजीनियरिंग डिप्लोमा 65%; एससी/एसटी के लिए 60% पर्यवेक्षक प्रशिक्षु- मानव संसाधन बीबीए, बीएसडब्ल्यू, बीबीएम, बीबीएस या बीएमएस में पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री 65%; एससी/एसटी के लिए 60% पर्यवेक्षक प्रशिक्षु- वित्त वाणिज्य में पूर्णकालिक नियमित स्नातक डिग्री (बीकॉम) 65%; एससी/एसटी के लिए 60%



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आयु सीमा और छूट

आयु की गणना 1 नवंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित है। विज्ञापन के अनुसार, 1 नवंबर 1999 से पहले जन्मे उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में पात्र नहीं होंगे।

श्रेणी अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस 27 वर्ष एससी/एसटी 32 वर्ष ओबीसी-एनसीएल 30 वर्ष अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस दिव्यांग 37 वर्ष ओबीसी-एनसीएल दिव्यांग 40 वर्ष एससी/एसटी दिव्यांग 42 वर्ष

पूर्व सैनिकों को भारत सरकार के लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच सामान्य रूप से निवास करने वाले उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

कैसे होगा चयन?

भर्ती में चयन दो चरणों में होगा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई): तकनीकी ज्ञान और अभिक्षमता का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। दस्तावेज सत्यापन: सीबीई में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या के अनुपात में 1:3 के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

अंतिम मेरिट सूची सीबीई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जो दस्तावेज सत्यापन में सफल होंगे।

न्यूनतम अर्हक अंक

श्रेणी न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस 40% ओबीसी-एनसीएल, एससी और एसटी 30%

दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के अर्हक अंकों में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। हालांकि, न्यूनतम सीमा अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और ओबीसी/एससी/एसटी के लिए 22.5% रहेगी।

प्रशिक्षण के दौरान वेतन और नियुक्ति के बाद वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को पर्यवेक्षक प्रशिक्षु के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

चरण वेतनमान/वेतन प्रशिक्षण के दौरान 32,000 रुपये मूल वेतन प्रतिमाह; वेतनमान 32,000-1,00,000 रुपये प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति 33,500 रुपये प्रारंभिक मूल वेतन; वेतनमान 33,500-1,20,000 रुपये अनुमानित वार्षिक सीटीसी लगभग 7.5 लाख रुपये

नियमानुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या कंपनी आवास, अवकाश, स्वयं और आश्रित परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, वर्दी भत्ता और कैंटीन सुविधाएं भी मिलेंगी।



आधिकारिक नोटिस देखें...



आवेदन शुल्क कितना है?

उम्मीदवार की श्रेणी परीक्षा शुल्क प्रसंस्करण शुल्क कुल शुल्क अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी-एनसीएल 600 रुपये 400 रुपये + जीएसटी 1,072 रुपये एससी/एसटी/दिव्यांग/पूर्व सैनिक शून्य 400 रुपये + जीएसटी 472 रुपये

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन करना होगा। बैंक लेनदेन शुल्क, यदि लागू हो, उम्मीदवार को देना होगा। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

बीएचईएल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान इन चरणों का पालन करें: