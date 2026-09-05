सरकारी नौकरी 2026: एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती, क्या है आवेदन की शर्तें? जानें सभी नियम

AIIMS Vacancy 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नागपुर ने 72 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद विभिन्न क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल विभागों में भरे जाएंगे। संबंधित विषय में एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम या एम.सीएच. डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

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