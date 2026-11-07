सरकारी नौकरी: इन तीन सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज, एक लाख+ सैलरी, तुरंत करें आवेदन
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:17 PM IST
सार
Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में स्टेनोग्राफर के 266 पदों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के तीन पदों और एम्स रेवाड़ी में फैकल्टी के पदों पर आवेदन की समय-सीमा आज यानी 7 नवंबर को समाप्त हो रही है।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज यानी 7 नवंबर 2026 का दिन जरूरी है। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC), हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और एम्स रेवाड़ी में निकली अलग-अलग भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इन तीनों भर्तियों में स्टेनोग्राफर और फैकल्टी के पद शामिल हैं। हालांकि, तीनों की आवेदन प्रक्रिया और योग्यता अलग-अलग है। WBPSC में स्टेनोग्राफर के 266 पदों पर ऑनलाइन आवेदन का मौका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तीन पदों पर भर्ती होनी है, जबकि एम्स रेवाड़ी में फैकल्टी के पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के तहत कुल 266 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें शेड्यूल ए के 146 और शेड्यूल बी के 120 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी और आज 7 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। उम्मीदवारों को इसी समय तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन में गलती होने पर सुधार का मौका 10 से 13 नवंबर 2026 तक मिलेगा। इस भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2026 में होने की संभावना है।
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पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के तहत कुल 266 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें शेड्यूल ए के 146 और शेड्यूल बी के 120 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी और आज 7 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। उम्मीदवारों को इसी समय तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन में गलती होने पर सुधार का मौका 10 से 13 नवंबर 2026 तक मिलेगा। इस भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2026 में होने की संभावना है।
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WBPSC के लिए योग्यता क्या है?स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसे कंप्यूटर की शुरुआती जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग की गति कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवार को बांग्ला पढ़ना, लिखना और बोलना भी आना चाहिए। हालांकि, जिनकी मातृभाषा नेपाली है, उनके लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। 1 जनवरी 2025 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सहित कुछ वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये और सेवा शुल्क है। पश्चिम बंगाल के एससी-एसटी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा।
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