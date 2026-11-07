सरकारी नौकरी: इन तीन सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज, एक लाख+ सैलरी, तुरंत करें आवेदन

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WBPSC के लिए योग्यता क्या है?

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हिमाचल हाईकोर्ट में कितने पद हैं?

हाईकोर्ट भर्ती के लिए योग्यता क्या है?

एम्स रेवाड़ी में किस पद पर मौका है?

आवेदन करने से पहले क्या ध्यान रखें?

पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 के तहत कुल 266 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें शेड्यूल ए के 146 और शेड्यूल बी के 120 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी और आज 7 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। उम्मीदवारों को इसी समय तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन में गलती होने पर सुधार का मौका 10 से 13 नवंबर 2026 तक मिलेगा। इस भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2026 में होने की संभावना है।स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसे कंप्यूटर की शुरुआती जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग की गति कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। उम्मीदवार को बांग्ला पढ़ना, लिखना और बोलना भी आना चाहिए। हालांकि, जिनकी मातृभाषा नेपाली है, उनके लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। 1 जनवरी 2025 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सहित कुछ वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपये और सेवा शुल्क है। पश्चिम बंगाल के एससी-एसटी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रुप-सी के तहत नियमित स्टेनोग्राफर के तीन पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें दो पद अनारक्षित और एक पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए है। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज 7 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक है। उम्मीदवारों को इसी समय तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 11 के तहत 38,500 रुपये से लेकर 1,22,700 रुपये तक वेतन मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और हिमाचल के आरक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये है।इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ स्टेनो-टाइपिस्ट, जजमेंट राइटर या स्टेनोग्राफर के रूप में तीन साल का अनुभव भी जरूरी है। उम्मीदवार की अंग्रेजी शॉर्टहैंड की गति 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की गति 50 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में अधिकतम 10 प्रतिशत गलतियों की छूट है। 1 जनवरी 2026 को सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष है।एम्स रेवाड़ी की फैकल्टी भर्ती के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख आज 7 नवंबर 2026 है। विज्ञापन संख्या FAC./02/2026 के तहत निकले इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नहीं, बल्कि डाक या खुद जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म और भर्ती से जुड़ी जानकारी एम्स रेवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि एम्स रेवाड़ी में सीनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर थी। जूनियर रेजिडेंट भर्ती की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर और बीईसीआईएल के माध्यम से गैर-शिक्षण पदों की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। ये आवेदन बंद हो चुके हैं।उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। WBPSC और हिमाचल हाईकोर्ट की भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जबकि एम्स रेवाड़ी की फैकल्टी भर्ती में आवेदन डाक या हाथ से जमा करना होगा। हिमाचल हाईकोर्ट के फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक और अनुभव से जुड़े दस्तावेज तय आकार में अपलोड करने होंगे। एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा और शुल्क भी वापस नहीं होगा। इसलिए सभी जानकारी और दस्तावेज जांचने के बाद ही फॉर्म जमा करें।