सरकारी नौकरी: कल खत्म हो रही आवेदन की तारीख, इंडियन आर्मी और जेकेएसएसबी समेत इन भर्तियों में तुरंत करें अप्लाई

इंडियन आर्मी TES 57 में कौन कर सकता है आवेदन?

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JKSSB में कितने पदों पर भर्ती है?

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ICMR-NITM में किस पद के लिए मौका है?

आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

भारतीय सेना की टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) 57वीं भर्ती के तहत जुलाई 2027 कोर्स में दाखिले का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषयों से पढ़ाई करने वाले अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख आज 12 नवंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट Join Indian Army पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले भर्ती से जुड़ी योग्यता और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर पढ़ लें।जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने क्लास-IV भर्ती के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और सफाई कर्मचारी के कुल 2,863 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में फॉर्म भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी आज यानी 12 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी शर्तें ध्यान से जांच लें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन (ICMR-NITM), बेलगावी में यंग प्रोफेशनल-3 के पद पर भर्ती निकाली गई है। यह पद एडमिन-हिंदी ट्रांसलेटर से जुड़ा है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का अंतिम मौका आज 12 नवंबर 2026 तक ही मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आईसीएमआर की आधिकारिक वेबसाइट के करियर पेज पर जाकर भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। आवेदन से पहले पद के लिए जरूरी योग्यता, अनुभव और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर पढ़ें।तीनों भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इसलिए योग्य उम्मीदवारों को बिना देरी किए फॉर्म भर लेना चाहिए। आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी सही दर्ज करें। जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और जहां आवेदन शुल्क लागू है, वहां उसका भुगतान भी आज ही कर दें। फॉर्म जमा होने के बाद आवेदन संख्या और उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि तीनों भर्तियों की योग्यता और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक भर्ती सूचना जरूर पढ़ें।