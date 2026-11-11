पीएनबी एलबीओ 2026: 545 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित; ऐसे करें चेक
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण में भाषा दक्षता परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिजल्ट पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।
विस्तार
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। बैंक ने 11 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर रिजल्ट पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया है। भर्ती के तहत स्केल-I में कुल 545 पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। पीडीएफ में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
कब हुई थी लिखित परीक्षा?
पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 6 सितंबर 2026 को आयोजित की थी। यह भर्ती बैंक की HR Plan 2026–27 के तहत की जा रही है।
PNB LBO Result 2026 की मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|पद का नाम
|लोकल बैंक ऑफिसर (LBO)
|भर्ती योजना
|HR Plan 2026–27
|कुल पद
|545
|स्केल
|स्केल-I
|परीक्षा की तारीख
|6 सितंबर 2026
|रिजल्ट जारी होने की तारीख
|11 नवंबर 2026
|रिजल्ट का माध्यम
|पीडीएफ
|चयन प्रक्रिया
|ऑनलाइन लिखित परीक्षा, भाषा दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू
|आधिकारिक वेबसाइट
|pnb.bank.in
PNB LBO Result PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं।
- भर्ती या करियर से संबंधित सेक्शन में जाएं।
- PNB LBO Result 2026 के लिंक को खोजें।
- रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजें।
- भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
यदि पीडीएफ में आपका रोल नंबर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपको भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
लिखित परीक्षा के बाद आगे क्या होगा?
लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरणों में शामिल होना होगा। इनमें भाषा दक्षता परीक्षा (LPT) और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं।
- भाषा दक्षता परीक्षा (LPT): उम्मीदवारों को संबंधित स्थानीय भाषा की जानकारी और उसमें दक्षता साबित करनी पड़ सकती है। हालांकि, आधिकारिक भर्ती नियमों के तहत कुछ उम्मीदवारों को इससे छूट मिल सकती है।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार: इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को बैंकिंग से जुड़े सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, अपने पेशेवर अनुभव और लोकल बैंक ऑफिसर की भूमिका से संबंधित सवालों की तैयारी करनी चाहिए।
- दस्तावेज सत्यापन: चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की योग्यता, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।
बैंक की ओर से अगले चरणों के लिए जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आगे की जानकारी के लिए पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।