पीएनबी एलबीओ 2026: 545 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित; ऐसे करें चेक

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। बैंक ने 11 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट pnb.bank.in पर रिजल्ट पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया है। भर्ती के तहत स्केल-I में कुल 545 पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। पीडीएफ में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

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