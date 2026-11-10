एनआईसीएल: प्रशासनिक अधिकारी भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 17 नवंबर को होगी प्रवेश परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

कब होगी एनआईसीएल एओ की प्रारंभिक परीक्षा?

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कब होगी एनआईसीएल एओ की मुख्य परीक्षा?

एनआईसीएल एओ को कितनी मिलेगी सैलरी?

मूल वेतन: 82,482 रुपये

मासिक कुल वेतन-भत्ते: लगभग 1,14,000 रुपये

एनआईसीएल एओ एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए भर्ती (Recruitment) सेक्शन पर क्लिक करें। यहां प्रशासनिक अधिकारी भर्ती 2026 से संबंधित लिंक खोजें। प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें। अब अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद पासवर्ड या जन्मतिथि भरें। यदि सुरक्षा कोड मांगा जाए तो उसे दर्ज करें। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें। आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एनआईसीएल एओ प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ), स्केल-1 के कुल 321 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। एनआईसीएल एओ मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।इसलिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ आगे की चयन प्रक्रिया को ध्यान में रखकर भी तैयारी करनी चाहिए।एनआईसीएल प्रशासनिक अधिकारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक:उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।