एनसीएल इंटर्नशिप: फोरमैन, क्लर्क समेत 73 पदों पर मौका; कितना मिलेगा स्टाइपेंड? छह सितंबर से पहले करें आवेदन

NCL Internship 2026: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे चरण के तहत 73 इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों में फोरमैन, लैब टेक्नीशियन, क्लर्क, फार्मासिस्ट और ओवरसियर जैसे काम शामिल हैं। यह इंटर्नशिप NCL या Coal India में स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं देती।

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