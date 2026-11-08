झारखंड: सोनिया गांधी के आपातकाल बयान पर भाजपा का हमला, प्रतुल शाह देव बोले- यह 'सुविधा की राजनीति'

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रांची में प्रतुल शाह देव ने कहा कि आपातकाल लागू हुए करीब 51 साल बीत चुके हैं। अब सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सोनिया गांधी के अनुसार, आपातकाल संजय गांधी के जोर देने का नतीजा था और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोच का परिणाम था। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजीव गांधी वास्तव में आपातकाल के खिलाफ थे। भाजपा प्रवक्ता ने सोनिया गांधी के इन दावों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आपातकाल जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर अब इस तरह की सफाई देना कई सवाल खड़े करता है।प्रतुल शाह देव ने कहा कि राजीव गांधी के आपातकाल का विरोध करने की बात कहकर सोनिया गांधी एक विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने निजी व्यक्तियों की भूमिका और उनकी राय का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो न तो सार्वजनिक जीवन में थे और न ही सरकार का हिस्सा थे, लेकिन उनकी भूमिका या राय को लेकर चर्चा की जा रही है।भाजपा प्रवक्ता ने इसे विडंबनापूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी अब एक भाई को दोषी और दूसरे को निर्दोष बताकर आपातकाल के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान को 'सुविधा की राजनीति' करार दिया। इस बयान के साथ ही आपातकाल की जिम्मेदारी और उस दौर में गांधी परिवार के अलग-अलग सदस्यों की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस फिर चर्चा में आ गई है।