झारखंड: प्रदेश के सरकारी डेंटल कॉलेज में नई शुरुआत, पहली बार MDS कोर्स; 13 सीटों पर नामांकन पूरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 10 Sep 2026 08:13 PM IST
सार
रिम्स डेंटल कॉलेज में पहली बार एमडीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। चालू शैक्षणिक सत्र में राज्य कोटे की सभी 13 सीटों पर नामांकन पूरा हो चुका है, जबकि केंद्रीय कोटे की 14 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है।
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विस्तार
झारखंड के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) डेंटल कॉलेज में पहली बार मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। चालू शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य कोटे से आवंटित एमडीएस की सभी 13 सीटों पर अभ्यर्थियों का नामांकन पूरा हो चुका है। दूसरी ओर, केंद्रीय कोटे की 14 निर्धारित सीटों पर नामांकन लेने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के साथ ही राज्य के एकमात्र सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पहली बार स्नातकोत्तर स्तर की उच्च पढ़ाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
सभी नौ विभागों में दाखिला
रिम्स डेंटल कॉलेज के सभी नौ दंत चिकित्सा विभागों में एमडीएस पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। संस्थान प्रबंधन ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत तीन-तीन सीटें निर्धारित की हैं, जिससे कुल सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया संचालित हो रही है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने इसी शैक्षणिक सत्र से रिम्स डेंटल कॉलेज को एमडीएस पाठ्यक्रम में नए विद्यार्थियों का दाखिला लेने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही, संस्थान प्रशासन ने बीडीएस और एमडीएस के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 15 सितंबर से इंडक्शन कोर्स की भी तैयारी की है।
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बीडीएस सीटों पर प्रक्रिया जारी
एमडीएस के अलावा रिम्स डेंटल कॉलेज में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की कुल 63 सीटों पर भी नामांकन प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीडीएस की इन सीटों में से राज्य कोटे के तहत 54 सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जाना तय है, जबकि बची हुई शेष सीटें केंद्रीय कोटे के माध्यम से आवंटित की गई हैं। सरकारी डेंटल कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से दंत चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा।
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सभी नौ विभागों में दाखिला
रिम्स डेंटल कॉलेज के सभी नौ दंत चिकित्सा विभागों में एमडीएस पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू की जा रही है। संस्थान प्रबंधन ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत तीन-तीन सीटें निर्धारित की हैं, जिससे कुल सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया संचालित हो रही है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने इसी शैक्षणिक सत्र से रिम्स डेंटल कॉलेज को एमडीएस पाठ्यक्रम में नए विद्यार्थियों का दाखिला लेने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही, संस्थान प्रशासन ने बीडीएस और एमडीएस के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 15 सितंबर से इंडक्शन कोर्स की भी तैयारी की है।
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बीडीएस सीटों पर प्रक्रिया जारी
एमडीएस के अलावा रिम्स डेंटल कॉलेज में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की कुल 63 सीटों पर भी नामांकन प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीडीएस की इन सीटों में से राज्य कोटे के तहत 54 सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जाना तय है, जबकि बची हुई शेष सीटें केंद्रीय कोटे के माध्यम से आवंटित की गई हैं। सरकारी डेंटल कॉलेज में एमडीएस पाठ्यक्रम शुरू होने से दंत चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा।