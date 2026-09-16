रांची: अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारी ने सीओ को मुक्का मारा

रांची शहर के एचईसी बाईपास रोड पर बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी भिड़ंत हो गई। इसी दौरान, उग्र भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने अरगोड़ा अंचल अधिकारी (सीओ) को मुक्का मार दिया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत हल्का बल प्रयोग किया, जिससे सड़क पर हंगामा कर रही भीड़ तितर-बितर हो गई।

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