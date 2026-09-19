झारखंड: थैलेसीमिया-सिकल सेल मरीजों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मिलेगा मुफ्त खून, सरकार ने जारी किया आदेश

झारखंड सरकार ने थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य में आयुष्मान भारत और अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मुफ्त रक्त चढ़वा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए निजी अस्पतालों को भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पैकेज और उनकी दरें निर्धारित कर दी हैं। इस नई व्यवस्था का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपने जिले और घर के आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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