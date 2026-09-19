झारखंड न्यूज: धनबाद के एसएनएमएमसीएच कॉलेज में पीजी सीटों का हुआ विस्तार, 19 से बढ़कर 44 होंगी सीटें

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कुछ समय पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान संस्थान द्वारा दी गई जानकारियों और मौके की वास्तविक सुविधाओं के बीच अंतर पाया गया था। इस मूल्यांकन में चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुधार कार्य शुरू कर दिए हैं। यद्यपि आधिकारिक स्तर पर इन कमियों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एनएमसी के तय मानकों के अनुसार सभी तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक जांच के दौरान आयोग के मापदंडों पर खरा उतरना है।प्रस्तावित सीट बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर अस्पताल परिसर में आधारभूत ढांचे को सुधारा जा रहा है। आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ विभागों के ऑपरेशन थिएटर में आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। नई मशीनें और उपकरण लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ,मेडिकल कॉलेज के कक्षाओं और शैक्षणिक परिसरों को एनएमसी की नियमावली के अनुरूप सजाया-संवारा जा रहा है। संस्थान में उपलब्ध अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी नियमित आकलन किया जा रहा है।वर्तमान में एसएनएमएमसीएच के सर्जरी विभाग में चार, ऑर्थोपेडिक्स में तीन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चार तथा मेडिसिन में छह सीटों पर पीजी की पढ़ाई हो रही है। कॉलेज प्रबंधन ने मौजूदा विभागों में नौ अतिरिक्त सीटों की मांग की है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स में तीन और स्त्री रोग विभाग में दो अतिरिक्त सीटें शामिल हैं।साथ ही, संस्थान ने चार नए विभागों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मांगी है। इसके तहत एनेस्थीसिया में पांच, नेत्र रोग विभाग में दो, पैथोलॉजी में चार और शिशु रोग विभाग में पांच सीटों का प्रस्ताव है। नए विभागों की 16 और पुराने विभागों की नौ सीटों को मिलाकर कुल 25 नई सीटों का आवेदन किया गया है। एनएमसी की मंजूरी मिलते ही पीजी सीटों की संख्या 44 हो जाएगी, जिससे नए विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे।