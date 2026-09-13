चैंबर चुनाव परिणाम: FJCCI चुनाव में तुलसी पटेल का दबदबा, 21 में 13 सीटों पर जीत; अध्यक्ष की ताजपोशी लगभग तय

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआई) का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान समाप्त होने के बाद शाम छह बजे मतगणना शुरू हुई और करीब साढ़े सात बजे चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी गई।

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चुनाव अधिकारी पवन शर्मा और अंचल किंकर ने परिणाम घोषित किया। चुनाव में कुल 21 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतदान हुआ, जिसमें टीम तुलसी पटेल ने स्पष्ट बढ़त हासिल की। टीम तुलसी पटेल के 13 सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि टीम मुकेश अग्रवाल के आठ प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल रहे।

हालांकि व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक वोट मुकेश अग्रवाल को मिले, लेकिन कार्यकारिणी में तुलसी पटेल समर्थित प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण टीम तुलसी पटेल की स्थिति मजबूत हो गई है। ऐसे में अब एफजेसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में तुलसी पटेल की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है।

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एफजेसीसीआई के चुनाव में निर्वाचित महिला सदस्यों में ज्योति कुमारी, विनीता सिंघानिया, पूजा डागा, मोनिका गोइंका और निधि झुनझुनवाला सहित छह महिला प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं, चुनाव परिणाम सामने आने के बाद तुलसी पटेल ने कहा कि चुनाव के दौरान व्यापारियों से किए गए सभी वादों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के व्यापारियों के हितों में काम करना उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य होगा। व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।

एफजेसीसीआई चुनाव में कुल करीब 4200 मतदाता थे, जिनमें लगभग 2700 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह करीब 70 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक चला। चुनाव में झारखंड के विभिन्न जिलों से व्यापारी और चैंबर प्रतिनिधि रांची पहुंचे और मतदान किया।



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इस चुनाव में तीन टीमों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें टीम तुलसी पटेल, टीम मुकेश अग्रवाल और पी-21 टीम शामिल थी। परिणाम आने के बाद टीम तुलसी पटेल खेमे में उत्साह का माहौल है। निर्वाचित प्रत्याशियों में मुकेश अग्रवाल, तुलसी पटेल, नवज्योत अलंग, विनीता सिंघानिया, ज्योति कुमारी, राम बांगड़, राहुल साबू, रोहित पोद्दार, अनिल अग्रवाल, अमित शर्मा, रोहित अग्रवाल, अमित किश्तो, विकास विजयवर्गीय, मोनिका गोइंका, पूजा डागा, प्रवीण लोहिया, मनीष जैन, निधि झुनझुनवाला, आस्था किरण और अमित अग्रवाल हैं।