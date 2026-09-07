झारखंड: चतरा विधायक के बेटे सौरभ के अपहरण से रांची में मचा हड़कंप; पुलिस ने कुछ घंटों बाद सकुशल बरामद किया

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बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग वाहनों से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास पहुंचे थे। आरोप है कि इन लोगों ने विधायक के पुत्र सौरभ के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिजन उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटनास्थल के पास उनकी थार गाड़ी खड़ी मिली थी।विधायक जनार्दन पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि उनके पुत्र के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास मारपीट हुई है। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही वह चतरा से रांची के लिए रवाना हो गए थे।घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि घटना के समय कौन-कौन से वाहन वहां मौजूद थे और विधायक के पुत्र विश्वविद्यालय से निकलने के बाद किस दिशा में गए।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना में तीन-चार स्कॉर्पियो वाहनों के शामिल होने की बात सामने आई थी। हालांकि, अपहरण की घटना हुई थी या नहीं और इसमें कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के पुत्र सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है। अब पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।