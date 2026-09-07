झारखंड: चतरा विधायक के बेटे सौरभ के अपहरण से रांची में मचा हड़कंप; पुलिस ने कुछ घंटों बाद सकुशल बरामद किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 06:47 PM IST
सार
Jharkhand News: चतरा से लोजपा (रामविलास) विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र सौरभ के अपहरण की सूचना से रांची में हड़कंप मच गया। घटना एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के पास बताई गई, जहां मारपीट के बाद कुछ लोगों द्वारा उन्हें जबरन ले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विधायक के पुत्र सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस अब घटना के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
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विस्तार
चतरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) के विधायक जनार्दन पासवान के पुत्र सौरभ के अपहरण की सूचना से राजधानी रांची में हड़कंप मच गया। घटना राजधानी स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के पास की बताई गई। सूचना मिलने के बाद रांची पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और विधायक के पुत्र सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है।
मारपीट के बाद जबरन ले जाने की मिली थी सूचना
बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग वाहनों से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास पहुंचे थे। आरोप है कि इन लोगों ने विधायक के पुत्र सौरभ के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिजन उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटनास्थल के पास उनकी थार गाड़ी खड़ी मिली थी।
बेटे से नहीं हो पा रहा था संपर्क
विधायक जनार्दन पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि उनके पुत्र के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास मारपीट हुई है। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही वह चतरा से रांची के लिए रवाना हो गए थे।
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CCTV फुटेज खंगालने में जुटी थी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि घटना के समय कौन-कौन से वाहन वहां मौजूद थे और विधायक के पुत्र विश्वविद्यालय से निकलने के बाद किस दिशा में गए।
तीन-चार स्कॉर्पियो वाहनों की सामने आई थी जानकारी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना में तीन-चार स्कॉर्पियो वाहनों के शामिल होने की बात सामने आई थी। हालांकि, अपहरण की घटना हुई थी या नहीं और इसमें कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के पुत्र सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है। अब पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
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मारपीट के बाद जबरन ले जाने की मिली थी सूचना
बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग वाहनों से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास पहुंचे थे। आरोप है कि इन लोगों ने विधायक के पुत्र सौरभ के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिजन उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटनास्थल के पास उनकी थार गाड़ी खड़ी मिली थी।
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बेटे से नहीं हो पा रहा था संपर्क
विधायक जनार्दन पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि उनके पुत्र के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के पास मारपीट हुई है। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही वह चतरा से रांची के लिए रवाना हो गए थे।
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CCTV फुटेज खंगालने में जुटी थी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि घटना के समय कौन-कौन से वाहन वहां मौजूद थे और विधायक के पुत्र विश्वविद्यालय से निकलने के बाद किस दिशा में गए।
तीन-चार स्कॉर्पियो वाहनों की सामने आई थी जानकारी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना में तीन-चार स्कॉर्पियो वाहनों के शामिल होने की बात सामने आई थी। हालांकि, अपहरण की घटना हुई थी या नहीं और इसमें कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक के पुत्र सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया है। अब पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम और इसमें शामिल संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।