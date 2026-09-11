रांची: भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का शक्ति प्रदर्शन, महतो बोले- यात्रा खत्म, आंदोलन नहीं

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितता, धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों की ओर से शुरू की गई राज्यव्यापी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुक्रवार को रांची में समापन हुआ। यात्रा के 18वें दिन राजधानी में करीब सात किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।

पदयात्रा की शुरुआत मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से हुई। यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद छात्र रेडियम रोड होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद पदयात्रा कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंची, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ यात्रा का विधिवत समापन किया गया।

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'सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए'

अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यात्रा के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, “यात्रा संपन्न हुई है, आंदोलन नहीं।” उन्होंने कहा कि सरकार को नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं से संबंधित सभी साक्ष्य और दस्तावेज मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष रखने चाहिए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान छात्रों ने राज्य के सभी 24 जिलों का भ्रमण किया और अभ्यर्थियों के साथ-साथ आम लोगों को भर्ती व्यवस्था की खामियों से अवगत कराया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाए।

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, परीक्षा में शुचिता और अभ्यर्थियों के अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। पदयात्रा में स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी समेत विभिन्न स्थानों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास यातायात भी प्रभावित हुआ।