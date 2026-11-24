वासेपुर क्षेत्र के नामजद आरोपियों बंटी खान और गॉडविन खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। धनबाद पुलिस ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में दोनों बदमाशों को अदालत के आदेश पर रिमांड पर लिया। धनबाद पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में दोनों प्रकरणों में प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। अदालत से वारंट जारी होने के बाद धनबाद मंडल कारा से दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कराया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि इन दोनों ही मामलों में बंटी खान और गॉडविन खान नामजद आरोपी हैं। हालांकि, इन दोनों आपराधिक मामलों में दोनों आरोपियों ने पूर्व में अदालत से जमानत नहीं ली थी।चंदन ठाकुर पर फायरिंग के मामले में बंटी खान और गॉडविन खान को एसडीजेएम अभिजीत पांडेय की अदालत में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद अदालत ने कतरास थाने में दर्ज केस में दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया। यह पूरा मामला चंदन ठाकुर पर गोली चलाने से संबंधित है।दूसरे मामले में गॉडविन खान को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय कुमार लाल की अदालत में प्रस्तुत किया गया। यहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बैंक मोड़ थाने में दर्ज केस में उसे रिमांड पर लिया। यह मामला फहीम खान के भाई सानू पर गोली चलने की घटना से संबंधित है। हालांकि, फहीम खान के भाई सानू पर गोली चलाने के इस मामले में धनबाद पुलिस ने बंटी खान को रिमांड पर नहीं लिया।