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सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच हुई हाथापाई में तीन ग्रामीण तथा तीन महिला पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस ने महिला आरक्षी के बयान पर छह नामजद तथा 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।राजहरा कोलियरी क्षेत्र में प्रबंधन और स्थानीय निवासियों के बीच मुआवजा वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोलियरी प्रबंधन प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिए बिना ही उनके मकानों के निकट लगातार खनन और भारी विस्फोट करा रहा है।इन तेज धमाकों के कारण आसपास बने मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे मकानों को नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रभावित परिवारों को घर और जमीन का सही मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वे किसी भी कीमत पर खनन और ब्लास्टिंग का कार्य नहीं होने देंगे। इसी मांग को लेकर निवासियों ने विरोध जताया था।ग्रामीणों द्वारा विस्फोटक आपूर्ति वाहन रोके जाने की जानकारी पंडवा थाना पुलिस को मिली। सूचना पाते ही महिला पुलिस आरक्षी तारा देवी पुलिसबल के साथ राजहरा कोलियरी पहुंचीं। ग्रामीणों ने कोलियरी के कांटा घर तक जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर रखा था, जिससे विस्फोटक सामग्री से भरी गाड़ी समेत अन्य वाहन खड़े रह गए।इस दौरान विरोध कर रही कुछ महिलाएं अचानक विस्फोटक वाहन के बिल्कुल समीप चली गईं और गाड़ी के पास लेट गईं। जब पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षा कारणों से वाहन से दूरी बनाने को कहा, तो कुछ लोग पुलिस से उलझ गए और मारपीट करने लगे।हिंसक झड़प में महिला आरक्षी तारा देवी के सिर में गंभीर चोट आई है। महिला पुलिसकर्मी आशा कुमारी के चेहरे, कंधे और हाथ में चोट लगी है, जबकि खुशबू कुमारी की एक उंगली टूट गई। महिला आरक्षी की शिकायत पर पुलिस छह नामजद और 35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।इससे पूर्व दो दिन पहले भी कोलियरी के सुरक्षा विभाग में कार्यरत कर्मी बलराम साव ने 500 किलोग्राम विस्फोटक से भरे वाहन को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस ने 15 ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।