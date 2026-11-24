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दुर्घटना के समय चांदनी नामक इस यात्री बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एक पिकअप वाहन के माध्यम से नारायणपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।चांदनी बस धनबाद से दुमका की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक जामताड़ा से नारायणपुर की तरफ आ रहा था। मोहनपुर मोड़ के पास पहुंचते ही अनियंत्रित होकर ट्रक ने बस के दाहिने हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों में देवलबाड़ी के निवासी 65 वर्षीय बिनोद दास और 56 वर्षीया करोना देवी शामिल हैं।इसके अलावा पालोजोरी के पोखरिया निवासी 66 वर्षीय दिवाकर भंडारी, तीन वर्षीया बच्ची बंशीका कुमारी, 37 वर्षीय अंकुश कुमार, 18 वर्षीय मुमताज अंसारी और सोनरायठाढ़ी के कुरुवा की रहने वाली 30 वर्षीया मरियम मुर्मू तथा एक अन्य यात्री चोटिल हुए हैं।नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. अर्नब स्वरूप ने घायलों की जानकारी दी कि आठ में से दो यात्रियों की हालत अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें बेहतर और गहन इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। बाकी छह घायलों का उपचार नारायणपुर स्वास्थ्य केंद्र में ही चल रहा है। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस का गश्ती दल मौके पर पहुंचा। पुलिस बल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और यातायात व्यवस्था सुचारु कराई।