झारखंड: रांची पुलिस लाइन में जुआ खेलते पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी निलंबित, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी

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राजधानी के पुलिस लाइन में अनुशासन को ताक पर रखकर अवैध रूप से जुआ खेलने और खेलाने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए सार्जेंट मेजर आनंद राज खलखो ने बताया कि जुआ खेलने की बात सामने आने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विधिसम्मत विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।