फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   ranchi police line 10 policemen suspended for gambling

झारखंड: रांची पुलिस लाइन में जुआ खेलते पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी निलंबित, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी

Sun, 01 Nov 2026 08:35 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 08:35 AM IST
सार

रांची पुलिस लाइन में जुआ खेलने और खिलाने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। गोपनीय शिकायतों के बाद शनिवार को विशेष टीम ने छापेमारी कर उन्हें कथित तौर पर जुआ खेलते पकड़ा। सभी के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन
ranchi police line 10 policemen suspended for gambling
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी के पुलिस लाइन में अनुशासन को ताक पर रखकर अवैध रूप से जुआ खेलने और खेलाने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए सार्जेंट मेजर आनंद राज खलखो ने बताया कि जुआ खेलने की बात सामने आने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विधिसम्मत विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- खाकी पर लगा दाग: सुरक्षा मांगने आई महिला से दुष्कर्म, आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, थानाधिकारी समेत 5 निलंबित
विज्ञापन


गोपनीय शिकायतों के बाद छापेमारी
पुलिस लाइन परिसर के भीतर पिछले कुछ समय से कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध रूप से जुआ खेलने और खेलाने की गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचना की सत्यता जांचने के बाद शनिवार को एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस लाइन में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान विशेष टीम ने तय ठिकाने की घेराबंदी करके 10 पुलिसकर्मियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इसके तुरंत बाद ही सभी आरोपियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed