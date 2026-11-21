चक्रवात 'अकवन' के प्रभाव से झारखंड में बिगड़े मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। शनिवार को खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

शुक्रवार से छाए हैं बादल, हो रही हल्की बारिश

झारखंड में शुक्रवार से ही चक्रवात के प्रभाव के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। इसके कारण रांची एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित संचालन में परेशानी आई। मौसम खराब होने से दृश्यता भी प्रभावित हुई।

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दोपहर एक बजे तक 1,000 मीटर रही दृश्यता

विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ के लिए 1,200 से 1,500 मीटर तक दृश्यता जरूरी होती है। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने पीटीआई को बताया कि शनिवार दोपहर एक बजे तक रांची एयरपोर्ट पर दृश्यता करीब 1,000 मीटर थी। निर्धारित मानकों से कम दृश्यता होने के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के चलते कुल 14 निर्धारित उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।