राजधानी रांची के धुर्वा स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पांच साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने संस्थान का बिजली कनेक्शन काट दिया है। एचईसी पर बिजली बिल का बकाया बढ़कर करीब 49 करोड़ रुपये पहुंच गया था। बिजली आपूर्ति बंद होने से कारखाने में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है।

जानकारी के अनुसार, बिजली बिल का भुगतान करने के लिए विद्युत विभाग की ओर से एचईसी प्रबंधन को कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए थे। विभाग ने बकाया राशि जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया, लेकिन प्रबंधन की ओर से भुगतान नहीं किया गया। पांच साल से बकाया जमा नहीं होने और करीब 49 करोड़ रुपये की राशि लंबित रहने के बाद विभाग ने बिजली कनेक्शन काटने का फैसला लिया। इसके बाद एचईसी परिसर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई।

विज्ञापन

बिजली कनेक्शन कटने का सीधा असर कारखाने के कामकाज पर पड़ा है। बिजली नहीं होने से मशीनें बंद हो गई हैं और उत्पादन गतिविधियां पूरी तरह रुक गई हैं। इससे पहले से आर्थिक संकट, काम की कमी और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे संस्थान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब कारखाने में उत्पादन दोबारा शुरू करना प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

गौरतलब है कि एचईसी कभी देश के प्रमुख भारी इंजीनियरिंग संस्थानों में गिना जाता था। यहां देश के विभिन्न औद्योगिक और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भारी मशीनों और उपकरणों का निर्माण किया जाता रहा है। हालांकि, लगातार आर्थिक संकट के कारण संस्थान की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। अब बिजली कनेक्शन कटने से एचईसी के भविष्य और कर्मचारियों की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।