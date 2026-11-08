झारखंड: सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया तेज, काउंसलिंग के 3 दिन के भीतर मिलेगा नियुक्ति पत्र, जानें आगे क्या?

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अंतर्गत काउंसलिंग पूरी होने के तीन दिनों के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में योगदान कराया जाएगा। इसके बाद, अधिकतम 15 दिनों में अभ्यर्थियों का संबंधित विद्यालयों में पदस्थापन किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला शिक्षा स्थापना समितियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। यह संपूर्ण कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में 17 सितंबर को दिए गए न्यायादेश के अनुपालन में आगे बढ़ाई जा रही है।

अभ्यर्थियों के लिए अलग नियम

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के भाषा शिक्षक पद का संशोधित अतिरिक्त परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही, गणित-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के संशोधित परिणाम और अभ्यर्थियों के दस्तावेज जिलों में भेजने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम पुराने और नए दोनों परीक्षाफल में है तथा उनका जिला या श्रेणी नहीं बदली है, उनकी दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी। हालांकि, कार्यवाही पंजी में उनका नाम क्रम से लिखा जाएगा। जिनकी चयन श्रेणी में बदलाव हुआ है, उनके प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच नए अभ्यर्थियों के साथ होगी। पहली बार चयनित अभ्यर्थियों की तय सीमा में काउंसलिंग होगी। वहीं जिन अभ्यर्थियों का नाम संशोधित परिणाम में शामिल नहीं है, उनके लिए अलग से निर्देश आएंगे।

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तीन सदस्यीय समिति करेगी निगरानी

काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की सूची एनआईसी के माध्यम से जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को स्थानीय समाचार पत्रों, संदेशों और ई-मेल के जरिये व्यक्तिगत सूचना भी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक काउंसलिंग दल में कम से कम तीन अधिकारी अथवा कर्मचारी तैनात रहेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य किया गया है। यदि काउंसलिंग के दौरान किसी प्रकार की प्राथमिक आपत्ति दर्ज होती है, तो नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकतम दो कार्य दिवसों में उसका निस्तारण करेगी।

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पदस्थापन के लिए तय सीमा

प्रमाण-पत्रों की जांच और काउंसलिंग समाप्त होने के बाद तीन दिनों के भीतर अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में योगदान कराया जाएगा। योगदान के बाद 15 दिनों की निर्धारित अवधि में उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को मानक संचालन प्रक्रिया तथा समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद जिलों में तैयारी तेज हो गई है। अभ्यर्थी अब जिला स्तर से जारी होने वाले काउंसलिंग कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।