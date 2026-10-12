झारखंड: पलामू के बृजमोहन राम बने ओडिशा के राज्यपाल, बीजेपी ने 2029 के लिए चला सियासी दांव?

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बृजमोहन राम के ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त होने से पलामू जिले का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि उनके नए दायित्व से झारखंड और ओडिशा के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बृजमोहन राम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से तीन बार सांसद रह चुके हैं।राष्ट्रपति की ओर से छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के फैसले के तहत बृजमोहन राम को ओडिशा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके राज्यपाल बनने की खबर से पलामू के साथ-साथ झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है। वहीं, बीजेपी में भी खुशी का माहौल है।राजनीतिक जानकारों की मानें तो बीजेपी ने मिशन 2029 को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। उनके मुताबिक, पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। पार्टी को उम्मीद हो सकती है कि इसका राजनीतिक लाभ आगामी चुनावों में मिल सकता है।हालांकि, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) इससे पहले पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के निवासी बैद्यनाथ राम को राज्यसभा सांसद बना चुका है। ऐसे में बृजमोहन राम की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति को पलामू क्षेत्र में एससी समाज के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस घटनाक्रम को बीजेपी और झामुमो के बीच सामाजिक समीकरणों को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है।