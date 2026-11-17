झारखंड: वन विभाग ने रद्द की विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया, वापस लिए दोनों विज्ञापन; अभ्यर्थियों को झटका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 17 Nov 2026 04:47 PM IST
सार
झारखंड वन विभाग ने प्रशासनिक और अपरिहार्य कारणों से रिसर्च एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। विभाग ने दोनों भर्ती विज्ञापन वापस लेते हुए अभ्यर्थियों को वेबसाइट देखने की सलाह दी है।
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विस्तार
झारखंड वन विभाग ने राज्य में शोध एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। विभाग ने अपरिहार्य व प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है।
इस के बाद रिसर्च एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और लैब टेक्नीशियन सह सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को निरस्त माना जाएगा। वन विभाग ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से 4 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383553 तथा 6 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383779 प्रकाशित किए थे। दोनों ही विज्ञापनों को वापस ले लिया गया है।
आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर
विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन दे चुके अथवा चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों को सतर्क रहने को कहा गया है। विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगामी सूचनाओं और नए अपडेट के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
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इस के बाद रिसर्च एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और लैब टेक्नीशियन सह सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को निरस्त माना जाएगा। वन विभाग ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से 4 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383553 तथा 6 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383779 प्रकाशित किए थे। दोनों ही विज्ञापनों को वापस ले लिया गया है।
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आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर
विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन दे चुके अथवा चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों को सतर्क रहने को कहा गया है। विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगामी सूचनाओं और नए अपडेट के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
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