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इस के बाद रिसर्च एसोसिएट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और लैब टेक्नीशियन सह सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को निरस्त माना जाएगा। वन विभाग ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से 4 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383553 तथा 6 नवंबर को विज्ञापन संख्या 383779 प्रकाशित किए थे। दोनों ही विज्ञापनों को वापस ले लिया गया है।विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन दे चुके अथवा चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों को सतर्क रहने को कहा गया है। विभाग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगामी सूचनाओं और नए अपडेट के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।