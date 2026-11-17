झारखंड के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी 18 नवंबर की रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्यभर के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा फरवरी 2025 से कथित तौर पर की जा रही मनमानी वेतन कटौती की जांच, बकाया राशि की वापसी और संदिग्ध वेतन भुगतान दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी लंबित है।

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संघ ने खराब एम्बुलेंस के नाम पर सरकारी राशि का भुगतान, फर्जी केस आईडी बनाने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डालने और एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए कर्मचारियों से निजी पैसे खर्च कराने जैसे मामलों को भी उठाया है।

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नीरज तिवारी ने बताया कि संघ इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुका है। हर बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, तय समय सीमा बीतने के बाद भी वेतन भुगतान समेत अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

संघ का कहना है कि अब कर्मचारी केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। मांगों पर ठोस कार्रवाई और उनका वास्तविक समाधान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 18 नवंबर को धुर्वा स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में राज्य के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों और सचिवों की बैठक बुलाई गई है। इसमें आंदोलन की रूपरेखा और कर्मचारियों की भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। संघ ने राज्य के सभी 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।