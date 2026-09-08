लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पांच मामलों का आरोपी टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार, देसी लोडेड बंदूक बरामद

विज्ञापन

झारखंड की लातेहार पुलिस ने बरवाटोली, भगिया के पास से टीएसपीसी के सक्रिय उग्रवादी रोहन गंझू को देसी लोडेड बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को जेल भेज दिया । पकड़ा गया उग्रवादी बरवाटोली भगिया निवासी रोहन गंझू है, जिसके पिता का नाम करम गंझू है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड देसी बंदूक बरामद की है।