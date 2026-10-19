राजस्थान: त्योहारों पर रेलवे की सौगात, कोटा-पानीपत के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; जानें रूट और टाइमिंग

त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने कोटा और पानीपत के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 09801/09802 कोटा-पानीपत-कोटा स्पेशल ट्रेन 22 और 26 अक्तूबर को दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इस ट्रेन के संचालन से नियमित ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रेलवे ने ट्रेन के समय, प्रमुख ठहराव और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी साझा की है।

कोटा से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी ट्रेन

मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार, गाड़ी संख्या 09801 कोटा-पानीपत स्पेशल ट्रेन कोटा स्टेशन से सुबह 9:45 बजे रवाना होगी। निर्धारित मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करते हुए यह ट्रेन उसी दिन रात 10:25 बजे पानीपत पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09802 पानीपत-कोटा स्पेशल ट्रेन पानीपत स्टेशन से रात 11:35 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद अगले दिन दोपहर 1 बजे कोटा स्टेशन पहुंचेगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में सहूलियत मिलेगी।

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इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

कोटा-पानीपत स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में यात्रा के दौरान कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, मथुरा, नई दिल्ली, सोनीपत और भोडवाल माजरी स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर ठहराव होने से राजस्थान के विभिन्न शहरों के अलावा दिल्ली और हरियाणा की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। त्योहारों के दौरान इन मार्गों पर यात्रा करने वाले लोग इस स्पेशल ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे।

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यात्रा से पहले यहां से लें ट्रेन की जानकारी

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति, समय और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इसके लिए आधिकारिक रेलवे वेबसाइट और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यात्री रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके भी ट्रेन से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रा से पहले जानकारी जुटाने से यात्रियों को असुविधा से बचने और अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।