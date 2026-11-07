जेपीएससी गड़बड़ी: 454 अभ्यर्थी CID को ओएमआर शीट सौंपने में विफल, झूठी कहानियां गढ़कर एजेंसी को किया था गुमराह

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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी और अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच कर रही सीआईडी ने बड़ा खुलासा किया है। परीक्षा में उत्तीर्ण 454 सफल अभ्यर्थी अब तक अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जांच एजेंसी को सौंपने में विफल रहे हैं।