झारखंड: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का निधन, हेमंत सोरेन ने परिवार के प्रति जताई संवेदना
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की माता सायरा मुंडा का सोमवार सुबह जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।
विस्तार
अस्पताल में चल रहा था उपचार
सायरा मुंडा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार देखभाल कर रही थी। हालांकि, उपचार के दौरान उनकी स्थिति नाजुक बनी रही और सोमवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।
सीएम सोरेन ने जताया दुख
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े भाई आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। माँ का निधन जीवन की अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में श्री अर्जुन मुंडा जी एवं उनके समस्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। मारांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति दें।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 23, 2026
स्वर्णरेखा घाट पर अंतिम संस्कार
दिवंगत सायरा मुंडा का अंतिम संस्कार आज ही होगा। दोपहर 1:00 बजे जमशेदपुर स्थित उनके घोड़ाबांधा आवास से अंतिम यात्रा निकलेगी। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों की ओर से अंतिम संस्कार से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।