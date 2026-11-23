डिमना रोड स्थित वास्तु विहार आवासीय परिसर में देर रात एक शेड के नीचे खड़ी सफेद कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते वाहन का अगला हिस्सा आग की ऊंची लपटों से घिर गया। घटना के समय पूरी सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और दहशत के कारण लोग आधी रात को अपनी नींद से जागकर घरों से बाहर निकल आए।

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वास्तु विहार के आवासीय परिसर के भीतर घरों के पास ही शेड बना हुआ है। इसी शेड के नीचे देर रात अचानक इस गाड़ी से तेज धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगीं। इसे देखकर पास के मकानों में रहने वाले लोगों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। कार के अगले हिस्से में आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि लोगों को वाहन का इंजन फटने या किसी बड़े विस्फोट का डर सताने लगा। पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से भर गया था।स्थानीय निवासियों ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया। जलती हुई कार के बिल्कुल पास में कई अन्य गाड़ियां भी खड़ी थीं। निवासियों दूसरी गाड़ियों को तत्काल वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। लोगों की इस समय पर की गई मुस्तैदी के कारण आग दूसरी गाड़ियों और आसपास बने मकानों तक नहीं फैल पाई। यदि आसपास खड़ी गाड़ियों को समय पर नहीं हटाया जाता तो आग विकराल रूप ले सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था।हादसे के दौरान आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों में अग्निशमन विभाग की कार्यशैली को लेकर गहरा गुस्सा देखा गया। निवासियों ने आरोप लगाया कि आग लगने के तुरंत बाद ही दमकल विभाग को सूचना देने का प्रयास किया गया था। लोगों ने विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर कई बार फोन मिलाया, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। दमकल की गाड़ी समय पर न पहुंचने की वजह से कार का अधिकांश भाग जलकर पूरी तरह राख हो गया।