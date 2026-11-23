झारखंड: राजस्थान पुलिस की गाड़ी रोककर आरोपी युवक और नाबालिग लड़की को छुड़ा ले गए ग्रामीण, इलाके में तनाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 23 Nov 2026 08:23 AM IST
सार
गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और आरोपी युवक के स्वजन ने राजस्थान पुलिस का निजी वाहन रोककर हिरासत से आरोपी युवक और नाबालिग लड़की को छुड़ा लिया। पुलिस की संयुक्त टीम अब दोनों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
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विस्तार
गिरिडीह जिले में देवरी थाना क्षेत्र के कोयनडीह गांव के पास ग्रामीणों और एक आरोपी युवक के स्वजन ने रविवार को जमकर बवाल काटा। उपद्रवियों ने राजस्थान पुलिस के निजी वाहन को रास्ते में जबरन रोक लिया और हिरासत में लिए गए आरोपी युवक तथा नाबालिग लड़की को छुड़ाकर अपने साथ भगा ले गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में काफी तनाव व्याप्त हो गया है। सूचना मिलने के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस की संयुक्त टीम फरार युवक और नाबालिग लड़की की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को किया था बरामद
देवरी थाना क्षेत्र के कोयनडीह गांव का निवासी एक युवक राजस्थान से नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा लाया था। आरोपी युवक पिछले कुछ दिनों से उस नाबालिग लड़की को अपने ही घर में छिपाकर रखे हुए था। राजस्थान में लड़की के गायब होने का मामला सामने आने के बाद वहां की पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। शनिवार को राजस्थान पुलिस लड़की के चाचा को साथ लेकर देवरी पहुंची और स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से कोयनडीह गांव में आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को सुरक्षित ढंग से बरामद कर लिया था।
रास्ते में गाड़ी रोककर ग्रामीणों ने मचाया हंगामा
शनिवार को बरामदगी के बाद रविवार को राजस्थान पुलिस की टीम आरोपी युवक और नाबालिग लड़की को न्यायिक अभिरक्षा के लिए अपने साथ निजी वाहन से ले जा रही थी। गाड़ी जैसे ही कोयनडीह गांव के समीप पहुंची, तभी रास्ते में पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों तथा युवक के परिवार के सदस्यों ने अवरोध उत्पन्न कर वाहन को रोक लिया। गाड़ी रुकते ही लोगों ने पुलिस के सामने भारी हंगामा शुरू कर दिया। इस आपाधापी और विरोध के बीच उपद्रवी लोग आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को पुलिस वाहन से जबरन नीचे उतारकर वहां से भगा ले गए।
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फरार दोनों की तलाश में जुटी पुलिस की संयुक्त टीम
पुलिस अभिरक्षा से आरोपी और लड़की के भाग जाने की खबर मिलते ही देवरी थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बाद से गांव और आसपास के इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में तिसरी क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक, देवरी थाना पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम संयुक्त रूप से दोनों की खोजबीन कर रही है।
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छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को किया था बरामद
देवरी थाना क्षेत्र के कोयनडीह गांव का निवासी एक युवक राजस्थान से नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा लाया था। आरोपी युवक पिछले कुछ दिनों से उस नाबालिग लड़की को अपने ही घर में छिपाकर रखे हुए था। राजस्थान में लड़की के गायब होने का मामला सामने आने के बाद वहां की पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। शनिवार को राजस्थान पुलिस लड़की के चाचा को साथ लेकर देवरी पहुंची और स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से कोयनडीह गांव में आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को सुरक्षित ढंग से बरामद कर लिया था।
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रास्ते में गाड़ी रोककर ग्रामीणों ने मचाया हंगामा
शनिवार को बरामदगी के बाद रविवार को राजस्थान पुलिस की टीम आरोपी युवक और नाबालिग लड़की को न्यायिक अभिरक्षा के लिए अपने साथ निजी वाहन से ले जा रही थी। गाड़ी जैसे ही कोयनडीह गांव के समीप पहुंची, तभी रास्ते में पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों तथा युवक के परिवार के सदस्यों ने अवरोध उत्पन्न कर वाहन को रोक लिया। गाड़ी रुकते ही लोगों ने पुलिस के सामने भारी हंगामा शुरू कर दिया। इस आपाधापी और विरोध के बीच उपद्रवी लोग आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को पुलिस वाहन से जबरन नीचे उतारकर वहां से भगा ले गए।
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फरार दोनों की तलाश में जुटी पुलिस की संयुक्त टीम
पुलिस अभिरक्षा से आरोपी और लड़की के भाग जाने की खबर मिलते ही देवरी थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बाद से गांव और आसपास के इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में तिसरी क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक, देवरी थाना पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम संयुक्त रूप से दोनों की खोजबीन कर रही है।