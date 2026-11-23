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देवरी थाना क्षेत्र के कोयनडीह गांव का निवासी एक युवक राजस्थान से नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा लाया था। आरोपी युवक पिछले कुछ दिनों से उस नाबालिग लड़की को अपने ही घर में छिपाकर रखे हुए था। राजस्थान में लड़की के गायब होने का मामला सामने आने के बाद वहां की पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। शनिवार को राजस्थान पुलिस लड़की के चाचा को साथ लेकर देवरी पहुंची और स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से कोयनडीह गांव में आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को सुरक्षित ढंग से बरामद कर लिया था।शनिवार को बरामदगी के बाद रविवार को राजस्थान पुलिस की टीम आरोपी युवक और नाबालिग लड़की को न्यायिक अभिरक्षा के लिए अपने साथ निजी वाहन से ले जा रही थी। गाड़ी जैसे ही कोयनडीह गांव के समीप पहुंची, तभी रास्ते में पहले से मौजूद कुछ ग्रामीणों तथा युवक के परिवार के सदस्यों ने अवरोध उत्पन्न कर वाहन को रोक लिया। गाड़ी रुकते ही लोगों ने पुलिस के सामने भारी हंगामा शुरू कर दिया। इस आपाधापी और विरोध के बीच उपद्रवी लोग आरोपी युवक और नाबालिग लड़की दोनों को पुलिस वाहन से जबरन नीचे उतारकर वहां से भगा ले गए।पुलिस अभिरक्षा से आरोपी और लड़की के भाग जाने की खबर मिलते ही देवरी थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के बाद से गांव और आसपास के इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में तिसरी क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक, देवरी थाना पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम संयुक्त रूप से दोनों की खोजबीन कर रही है।