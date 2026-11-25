गुमला जिले में दो सगे भाइयों ने अपनी-अपनी पत्नियों की हत्या कर उनके शवों को सिमडेगा जिले के वीरू जंगल में दफना दिया। पुलिस ने बुधवार को जंगल से दोनों महिलाओं के शव बरामद कर लिए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एंबुलेंस को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपी पतियों को हिरासत में ले लिया है।

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मृतक महिलाओं की पहचान विंध्याचल नगर नदी टोली निवासी 28 वर्षीय मिनी प्रिया और 20 वर्षीय राधिका कुमारी के रूप में हुई है। मिनी प्रिया का पति शिव शंकर साहू और राधिका का पति नवीन साहू है। दोनों दंपतियों के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। शनिवार को कुछ लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था। इसके बाद शिव शंकर और नवीन अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर समसेरा स्थित घर चले गए थे। सोमवार सुबह परिजनों की दोनों महिलाओं से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका।आरोप है कि घर में दोबारा विवाद होने पर दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी। इसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एंबुलेंस का इस्तेमाल किया। एंबुलेंस चालक शिव शंकर दोनों शवों को एंबुलेंस में लादकर सिमडेगा थाना क्षेत्र के वीरू जंगल ले गया। वहां दोनों भाइयों ने मिलकर शवों को दफना दिया।मंगलवार को दोनों आरोपी अपने सात वर्षीय बेटे के साथ गुमला थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस को दोनों महिलाओं के लापता होने की जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर उनसे कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में शिव शंकर ने कथित तौर पर हत्या और शवों को जंगल में दफनाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने एंबुलेंस जब्त कर ली और कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया।आरोपियों की निशानदेही पर मंगलवार रात पुलिस टीम वीरू जंगल पहुंची और शवों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद बुधवार सुबह तीन सदस्यीय टीम गठित कर दोबारा तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगल में दफन दोनों महिलाओं के शव बरामद हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सिमडेगा भेज दिया है। शव मिलने की सूचना पर परिजन आक्रोशित होकर सदर थाने पहुंचे। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।