झारखंड: जमीन म्यूटेशन के एवज में मांगे थे 30 हजार, 15 हजार लेते एसीबी ने राजस्व कर्मचारी को दबोचा

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भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को चतरा सदर अंचल के हल्का-7 के राजस्व कर्मचारी सतीश प्रसाद को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी भवन में की गई। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी के कार्यालय में दस्तावेज और संबंधित अभिलेखों की जांच की और उसे अपने साथ हजारीबाग ले गई। कार्रवाई की सूचना मिलते ही प्रखंड-अंचल कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया।