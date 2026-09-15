झारखंड: रिम्स डेंटल कॉलेज में इंटर्न की हड़ताल, महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर छात्रों ने ठप किया काम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंटर्न छात्रों का कहना है कि उन्हें निर्धारित समय पर स्टाइपेंड की राशि नहीं मिल रही है। कई महीनों से भुगतान लंबित रहने के कारण उन्हें दैनिक जीवन में गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने इस संबंध में संस्थान प्रबंधन से बार-बार शिकायत की थी और बकाया जारी करने का अनुरोध किया था। जब प्रबंधन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो छात्रों को काम बंद करने जैसा कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हड़ताली छात्रों की मांग है कि प्रबंधन अविलंब उनके लंबित स्टाइपेंड का भुगतान करे और आगे से हर महीने समय पर भुगतान की व्यवस्था पक्की करे।रिम्स डेंटल कॉलेज झारखंड का सबसे बड़ा दंत चिकित्सा केंद्र है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। राजधानी रांची के अलावा दूर-दराज के जिलों से भी लोग अपने दांतों के इलाज के लिए यहां आते हैं। मंगलवार को अचानक इंटर्न छात्रों के काम से अलग होने के कारण ओपीडी सेवाओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। नियमित दंत चिकित्सा के लिए पहुंचे सामान्य मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज कराने आए थे और उन्हें बिना उपचार वापस लौटना पड़ा या लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा।ये भी पढ़ें-रिम्स डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जयप्रकाश ने स्पष्ट किया कि प्रबंधन की मंशा स्टाइपेंड रोकने की बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि लेखा विभाग से जुड़े कुछ तकनीकी कारणों और औपचारिकताओं की वजह से भुगतान में देरी हुई है। इस तकनीकी बाधा को दूर करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान होते ही सभी इंटर्न छात्रों के खाते में बकाया राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।