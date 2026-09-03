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झारखंड: कार रोककर फोन पर बात कर रहा था युवक, बाइक सवार बदमाशों ने बरसा दी गोलियां

Thu, 03 Sep 2026 10:55 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पलामू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पलामू Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 10:55 AM IST
सार

झारखंड के पलामू जिले में बुधवार रात बाइक सवार हमलावरों ने 32 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पलामू टाउन इलाके में करीब रात 9 बजे हुई।

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jharkhand palamu hussainabad om prakash singh shot dead bike borne assailants
Crime news - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड के पलामू जिले में बाइक सवार हमलावरों ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे पलामू टाउन इलाके में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के साथ हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

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फोन पर बात करते समय हुआ हमला

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मृतक ने सड़क किनारे अपनी कार रोकी थी और किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार हमलावर वहां पहुंचे और उस पर गोली चला दी। मृतक की पहचान शिवशक्ति नगर निवासी ओम प्रकाश सिंह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ओम प्रकाश सिंह हमलावरों से बचने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोलकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर दो राउंड फायरिंग की।

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अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने ओम प्रकाश सिंह को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई।

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हमलावरों की पहचान और हत्या की वजह की तलाश

हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगाने में जुटी है। थाना प्रभारी ने कहा कि हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में जानकारी जुटा रही है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

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