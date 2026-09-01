झारखंड: CNG भरते वक्त हुआ खौफनाक हादसा, सिर में जा लगा नोजल और चली गई 24 वर्षीय युवक की जान

गोलमुरी स्थित एक पेट्रोल पंप पर मंगलवार को सीएनजी भरवाने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई। वाहन में सीएनजी भरी जा रही थी, तभी अचानक सीएनजी पाइप फट गया। पाइप से तेज रफ्तार में निकला नोजल वहां काम कर रहे कर्मचारी के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कर्मचारी गंभीर रूप से घायल होकर कई फीट दूर जा गिरा। उसे तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मृतक की पहचान सोनारी निवासी 24 वर्षीय तुषार खामरी के रूप में हुई है। तुषार पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के तौर पर काम करता था। हादसे के बाद पेट्रोल पंप परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सहकर्मियों ने तत्काल तुषार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

CNG भरते समय अचानक फटा पाइप, तेज रफ्तार से उछला नोजल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर मंगलवार को एक वाहन में सीएनजी भरी जा रही थी। इसी दौरान अचानक सीएनजी पाइप फट गया। पाइप फटने से तेज धमाके जैसी आवाज हुई और उससे जुड़ा नोजल तेजी से उछल गया। नोजल वहां काम कर रहे तुषार के सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुषार कई फीट दूर जा गिरा। सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद सहकर्मियों ने घायल तुषार को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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दो महीने बाद होने वाली थी शादी, खुशियां मातम में बदलीं

तुषार की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन भी टीएमएच पहुंचे। जवान बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि तुषार की करीब दो महीने बाद शादी होने वाली थी। परिवार में शादी की तैयारियों और खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया।

हादसे के बाद पेट्रोल पंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

घटना के बाद पेट्रोल पंप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएनजी पाइप आखिर किन परिस्थितियों में फटा। क्या पाइप में पहले से कोई तकनीकी खराबी थी या फिर सीएनजी भरने के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन में किसी तरह की लापरवाही हुई? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

गोलमुरी थाना पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलने के बाद गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और सीएनजी पाइप की स्थिति की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसके पीछे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक थी। जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।